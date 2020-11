Manutenzione stradale cominciati interventi Umbertide

E’ iniziato questa mattina l’intervento di messa in sicurezza di pavimentazioni che interessa il tratto di via Roma nei pressi della rotatoria che collega con piazza Marx. Il progetto rientra all’interno delle operazioni per la messa in sicurezza di strade e marciapiedi nella zona del capoluogo compresa tra le rotatorie di viale Unità d’Italia e via Morandi, avvenute lo scorso anno e realizzate grazie a un finanziamento di 100mila euro erogato dal Ministero dell’Interno.

I lavori, dall’importo complessivo di 14.843,71 euro, prevedono nell’area individuata l’eliminazione delle radici dei pini affioranti e il rifacimento del manto stradale, così come avvenuto in precedenza nell’area già interessata degli interventi nel 2019.

Per quanto riguarda la sistemazione delle strade a breve partiranno anche quelli relativi alla parte compresa tra via Madonna del Moro e via dei Fabbri. In questo caso i lavori ammontano a 40.858,85 euro.

Oltre al capoluogo gli interventi interesseranno anche le frazioni. Infatti a breve partiranno gli interventi sulle pavimentazioni di alcuni tratti di strada presenti nelle località di Calzolaro e Montecastelli dall’importo complessivo di 47.337,89 euro.

Le operazioni sopra elencate si aggiungono a quelle che hanno avuto luogo nel mese di giugno (da un importo netto di 89.459,96 euro) che hanno riguardato la ex strada statale Tiberina e la parte alta di via Roma posta nelle vicinanze dello svincolo con la superstrada E45.