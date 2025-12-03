Magia natalizia illumina Città di Castello 2025

Villaggio e mercatini animano piazza delle Tabacchine

Il centro storico si veste di festa con il programma “Natale in Città 2025”, un cartellone che trasforma le vie e le piazze in un palcoscenico di luci, musica e iniziative pensate per coinvolgere residenti e turisti. Fulcro della manifestazione sono i Mercatini di Natale ospitati in piazza delle Tabacchine, che diventerà un vero Villaggio di Natale nelle giornate del 6, 7 e 8 dicembre, del 13 e 14 dicembre e dal 20 al 24 dicembre 2025. L’inaugurazione è fissata per sabato 6 dicembre alle ore 11:30, con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Luca Secondi e dell’assessore al turismo e commercio Letizia Guerri.

La piazza accoglierà espositori di prodotti tipici, artigianato, decorazioni e idee regalo, arricchita da installazioni luminose e dalla filodiffusione musicale che renderanno l’atmosfera suggestiva. Spazi dedicati ai bambini offriranno animazioni con baby dance, truccabimbi, bolle di sapone, palloncini e gonfiabili, trasformando l’area in un luogo di incontro vivace e familiare.

Parallelamente, il cartellone propone attrazioni diffuse: la pista di pattinaggio in piazza Matteotti attiva fino al 6 gennaio 2026, la Casa di Babbo Natale lungo Corso Vittorio Emanuele fino al 24 dicembre, la Mostra Internazionale di Arte Presepiale in piazza Gabriotti fino al 6 gennaio, e il Christmas Bus, pronto a regalare esperienze scenografiche e fotografiche.

Il programma, giunto alla quarta edizione, integra turismo, cultura e tradizione, con segnaletica dedicata e musica diffusa per guidare i visitatori. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui canali istituzionali del Comune.