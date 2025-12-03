Magia natalizia illumina Città di Castello 2025

3 Dicembre 2025 Arte e Cultura, Città di Castello, Ultime notizie 0
Magia natalizia illumina Città di Castello 2025

Villaggio e mercatini animano piazza delle Tabacchine

Il centro storico si veste di festa con il programma “Natale in Città 2025”, un cartellone che trasforma le vie e le piazze in un palcoscenico di luci, musica e iniziative pensate per coinvolgere residenti e turisti. Fulcro della manifestazione sono i Mercatini di Natale ospitati in piazza delle Tabacchine, che diventerà un vero Villaggio di Natale nelle giornate del 6, 7 e 8 dicembre, del 13 e 14 dicembre e dal 20 al 24 dicembre 2025. L’inaugurazione è fissata per sabato 6 dicembre alle ore 11:30, con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Luca Secondi e dell’assessore al turismo e commercio Letizia Guerri.

La piazza accoglierà espositori di prodotti tipici, artigianato, decorazioni e idee regalo, arricchita da installazioni luminose e dalla filodiffusione musicale che renderanno l’atmosfera suggestiva. Spazi dedicati ai bambini offriranno animazioni con baby dance, truccabimbi, bolle di sapone, palloncini e gonfiabili, trasformando l’area in un luogo di incontro vivace e familiare.

Parallelamente, il cartellone propone attrazioni diffuse: la pista di pattinaggio in piazza Matteotti attiva fino al 6 gennaio 2026, la Casa di Babbo Natale lungo Corso Vittorio Emanuele fino al 24 dicembre, la Mostra Internazionale di Arte Presepiale in piazza Gabriotti fino al 6 gennaio, e il Christmas Bus, pronto a regalare esperienze scenografiche e fotografiche.

Il programma, giunto alla quarta edizione, integra turismo, cultura e tradizione, con segnaletica dedicata e musica diffusa per guidare i visitatori. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui canali istituzionali del Comune.

I nostri video

La rassegna stampa del 4 dicembre 2025 - Edizione del mattino
La rassegna stampa del 4 dicembre 2025 - Edizione del mattino
Il telegiornale dell'Umbria del 3 dicembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 3 dicembre 2025
Presentati gli eventi per i 70 anni di cultura sportiva del Panathlon Perugia
La Galleria Nazionale dell’Umbria accessibile con l’Intelligenza Artificiale
Il sindaco Bandecchi rinviato a giudizio per il consiglio caos
Perugia illumina il Natale con le luci d’artista di Mimmo Paladino
Cade da una scala mentre sta lavorando, grave uomo a Terni
Usl Umbria 1, si estende servizio referti online
Il “redde rationem” del Perugia Un libro dedicato al “Tigre” Ceccarini
La rassegna stampa del 3 dic 25 Edizione della notte
La rassegna stampa del 3 dic 25 Edizione della notte
Il telegiornale dell'Umbria del 2 dicembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 2 dicembre 2025
Il Telegiornale nazionale e dell'Umbria edizione della sera del 2 dicembre 25
Il Telegiornale nazionale e dell'Umbria edizione della sera del 2 dicembre 25
Napoli, maxi operazione ennesimo colpo al clan Licciardi
Mostra “Forma e materia” firmata dagli artisti tifernati Riccardo Fiorucci e Carlo Paolo Granci
Il ritorno della vetrata restaurata con l’Art Bonus alla Sala dei Notari
Sicurezza urbana Perugia Soluzioni concrete per invertire tendenza attuale
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*