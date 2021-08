Luciana Bassini, progetto innovativo e coraggioso per Città di Catello

Un progetto interpretato da un Sindaco capace , con una visione del futuro lungimirante e innovativa, che sappia ascoltare e risolvere le difficoltà dei più fragili e bisognosi e capace di liberare e favorire le migliori energie, fuori dai tatticismi, dalle schermaglie interne di alcuni partiti che continuano unicamente a manovrare pedine senza avere un’idea per la città.

A Città di Castello, prima degli schieramenti politici , dei partiti e delle logiche di potere occorre un progetto innovativo e coraggioso, capace di parlare ai cittadini, alle imprese, al terzo settore, in grado di cogliere le opportunità e le risorse della programmazione europea e che riposizioni la città al centro delle politiche regionali e nazionali.

Ringrazio perciò Luciana Bassini per essersi messa a disposizione raccogliendo l’appello pubblico e civico.

Sono certo che Città di Castello non mancherà di stringersi attorno a Luciana per costruire un progetto per i tempi nuovi.