Luca Carizia, si conferma sindaco di Umbertide

Si conferma sindaco di Umbertide Luca Carizia, esponente della Lega che ha guidato la coalizione di centrodestra con anche FdI, Forza Italia e civici. In base al dato definitivo sul portale Eligendo del ministero dell’Interno ha infatti ottenuto il 55,56 dei voti. Nel ballottaggio Carizia ha superato Sauro Anniboletti, centrosinistra, al 44,44. Nella sua coalizione c’era stato l’apparentamento tra Pd, M5s e liste civiche. Al primo turno Carizia aveva ottenuto il 43,82 per cento dei consensi e Anniboletti il 30,71.

«È stata dura ma siamo molto contenti. Abbiamo corso per vincere e abbiamo cercato in tutti i modi di farlo. Bisogna dire grazie agli umbertidesi che ci hanno sostenuto e hanno compreso quello che abbiamo fatto in questi cinque anni. La prima cosa che faremo è organizzare una squadra di governo. Quello è il primo passo da fare anche se Annalisa Mierla, Alessandro Villarini e Francesco Cenciarini sono indiscutibili. Il terremoto è stata la cosa più dura di questi cinque anni. La pandemia la condividevamo con altri amministratori. Per il sisma le prime tre o quattro sere ci siamo trovati da soli insieme alla protezione civile. Sauro Anniboletti si è dimostrato un avversario molto degno. Gli faccio i complimenti perché ha ottenuto un grande risultato e quando avrò modo di vederlo gli stringerò la mano».

“Non era scontato e di certo non era facile portare un sindaco al primo mandato al ballottaggio, in una congiuntura storica che premia la destra in tutte le sue sfumature più reazionarie. Il centrosinistra di Umbertide c’è riuscito. Per questo ringraziamo la disponibilità, la competenza, la passione e l’impegno del candidato Sauro Anniboletti.

Il centrosinistra, nonostante la sconfitta, ha guadagnato 700 voti tra il primo e il secondo turno. Segno evidente, questo, di un progetto inclusivo. Si apre dunque un percorso per una opposizione seria e rigorosa, che farà valere il nostro essere primo partito di Umbertide. Inizia oggi il lavoro per ricostruire un’alternativa a questa destra coinvolgendo le energie, le idee e le persone che sono state e saranno disponibili a lavorare per Umbertide”. Così in una nota il Partito democratico di Umbertide.