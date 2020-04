L’omaggio del Partito Socialista tifernate per il 25 aprile

di Marco Mearelli

Città di Castello, 25 aprile 2020 – Sebbene in tempo di pandemia le storie e i volti della Resistenza possano rivivere online, il 75° anniversario della Festa della Liberazione dal nazi-fascismo, da cui è germogliata l’Italia repubblicana e democratica e un’Europa senza più guerre, non avviene nelle forme di partecipazione popolare degne di questa ricorrenza.

Il segretario tifernate del PSI Marco Mearelli, a nome di tutti i socialisti di Città di Castello, della delegazione presente nella giunta comunale e di tutto il gruppo consiliare, mentre esprime all’intera cittadinanza piena e attiva solidarietà per l’emergenza epidemiologica, ricorda il valore della libertà riconquistata. Potendo unirsi solo simbolicamente alla ristretta cerimonia odierna, annuncia che, non appena sarà consentito, verrà celebrata una commemorazione di fronte al monumento alla Resistenza, collocato in Viale Vittorio Emanuele Orlando, come doveroso omaggio al sacrificio e alla memoria dei concittadini in quei drammatici eventi.

Il segretario comunale del psi di Città di castello Marco Mearelli.