Search for: Search Button

Lions club Umbertide, la campana passa all’imprenditore Dino Valigi

E’ tempo di bilanci per il Lions Club Umbertide, ma soprattutto, con la fine dell’anno sociale, del rituale passaggio della campana che sancisce l’investitura del presidente per l’anno sociale 2022/2023 appena iniziato, degli officers di Club e del nuovo consiglio direttivo.

Sarà Dino Valigi, imprenditore impegnato nel settore della sanità, a guidare il Club umbertidese, cui Raffaello Agea lascia il testimone. Ed è stato proprio in occasione della cerimonia di passaggio delle consegne, che Agea ha consegnato una borsa di studio “Lions Club Umbertide” ad uno studente particolarmente meritevole del Campus Leonardo da Vinci di Umbertide, da quest’anno attività, o meglio service permanente del Club.

E’ Chiara Cicognari, studentessa che ha da pochi giorni ha conseguito la maturità nell’indirizzo Professionale Servizi per il Commercio con la votazione di 100/100 e lode, la destinataria del contributo così istituito. Chiara, come hanno evidenziato la Prof.ssa Federica Pecorini e la Prof.ssa Giuliana Contadini, anche in rappresentanza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Franca Burzigotti, si è specialmente distinta per l’impegno costante nello studio durante tutto il percorsoscolastico, dimostrando eccellenti inclinazioni alla condivisione e allo spirito di servizio verso icompagni, i docenti, l’Istituzione Scolastica e la famiglia, manifestando la ferma intenzione di proseguire il percorso di studi.

E’ questa l’ultima importante iniziativa dell’anno sociale appena conclusosi, che ha visto il Club molto impegnato sul versante dei giovani e giovanissimi, della scuola in genere e dello sport, ma anche su quello della vicinanza alle strutture sanitarie del territorio e del bisogno in genere. Tanto per fare alcuni esempi, sono stati distribuiti più di 40 quintali di generi alimentari a famiglie del Comune di Umbertide; ma anche attrezzature mediche, da ultimo con il contributo del Club all’acquisto di ben 10 poltrone letto per i genitori e i familiari che prestano assistenza ai bambini ricoverati presso il reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Ed è proprio nel segno della continuità con questo tipo di iniziative, che Dino Valigi ha tracciato le linee del suo programma, che partirà proprio dai giovani e dallo sport, con il contributo che il Club ha fornito affinché due giovani sportive umbertidesi particolarmente distintesi nella loro disciplina, potessero partecipare a un camp estivo di perfezionamento. Proseguiranno già dai prossimi giorni le attività di distribuzione sul territorio di generi alimentari e per l’ultimo weekend del mese di agosto, un camper attrezzato con personale medico specializzato sarà messo a disposizione di chi vorrà avvalersene per screening diabetologici e cardiologici.

Con i bilanci sono arrivati anche importanti riconoscimenti dal board distrettuale: al Club è andato l’attestato di merito del Governatore per l’attività svolta sotto la presidenza di Agea, che è stato chiamato a far parte, per il settore giuridico, del Centro Studi “Giuseppe Taranto”, mentre Mauro Tarragoni Alunni è stato confermato in qualità di componente del comitato per lo sport e Rolando Pannacci è stato nominato componente del comitato auto storiche, grazie al quale, proprio a partire dalle iniziative del Lions Club Umbertide, è possibile realizzare importanti raccolte fondi.

Così gli incarichi all’interno del sodalizio: 1° Vice Presidente Fortunato Giovannoni, 2° Vice Presidente, Segretario e informatico Mauro Tarragoni Alunni, Addetto Stampa Marcello Rosini, Tesoriere Amedeo Fiorucci, Censore Michele Farabbi, Cerimoniere Amato Caporali, Revisore dei Conti Michele Mandarino, Presidente Comitato Soci e Responsabile GMT Mirco Borscia, Presidente Comitato LCIF Rolando Pannacci, Responsabile GLT Raffaello Agea, Responsabile GST FedericaAlunni; consiglieri: Alessio Bacchi, Alberto Bartolini, Francesco Cancian, Claudio Ercolani, Antonio Giovannoni, Giancarlo Mauri, Anna Paola Giacché, Mario Ceccarelli, Leonardo Gorbi, Annalisa Mierla, Antonella Cozzari, Laura Antico, Gabriele Verducci.

Un anno tutto da vivere, come hanno chiosato Valigi e il Presidente di Zona Marco Grosso, che non ha voluto mancare alla cerimonia: all’insegna del servizio per il territorio e con la grande coesione e volontà che caratterizza da sempre il Club.