Letizia Michelini si candida alle elezioni regionali umbre

Letizia Michelini si candida – Letizia Michelini, sindaco di Monte Santa Maria Tiberina dal 2013, ha annunciato la sua candidatura come Consigliere regionale per le elezioni del 17 e 18 novembre 2024. Correrà nelle fila del Partito Democratico a fianco della candidata alla Presidenza della Regione Stefania Proietti. Michelini, originaria dell’Altotiberina e nata nel 1983, è una libera professionista nel settore della proprietà industriale e ha consolidato la sua carriera politica grazie all’esperienza accumulata in oltre un decennio come amministratrice comunale.

La sua candidatura si inserisce in un contesto politico in cui il suo impegno per l’ascolto e il dialogo con la cittadinanza è stato centrale. In qualità di sindaco di un piccolo comune come Monte Santa Maria Tiberina, Michelini ha sempre puntato sulla partecipazione attiva, creando un rapporto diretto tra istituzioni e cittadini. Grazie a questa esperienza, ha anche potuto ampliare il suo raggio d’azione lavorando all’interno della Provincia di Perugia, dove ha ricoperto il ruolo di consigliere con delega al patrimonio, e all’interno dell’ANCI Umbria (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dove ha operato come membro dell’ufficio di presidenza e come presidente di Anci Umbria Prociv.

Nel corso dell’annuncio della sua candidatura, Michelini ha sottolineato come l’ascolto e la dedizione alla comunità siano stati i capisaldi della sua azione politica: “In questi anni da sindaco di Monte Santa Maria Tiberina ho imparato prima di tutto ad ascoltare per conoscere i bisogni della mia comunità e a impegnarmi in prima persona per dare risposte concrete ai cittadini. Ho accettato questa sfida perché voglio portare in Regione un nuovo modo di lavorare indirizzato esclusivamente al bene comune”.

Michelini ha poi delineato gli obiettivi principali del suo programma politico, che si concentra su una serie di temi cruciali per lo sviluppo dell’Umbria. Tra le priorità, ha menzionato il miglioramento delle opportunità per i giovani e le donne, con un particolare focus sull’occupazione giovanile. In questo senso, la candidata intende promuovere politiche basate su ricerca e innovazione, a supporto delle imprese locali, e lo sviluppo di una visione strategica della regione dal punto di vista culturale. Questo ultimo punto, secondo Michelini, dovrebbe essere perseguito attraverso la creazione di sinergie tra il settore pubblico e quello privato.

Un altro tema centrale del suo programma è la sanità. Michelini ha espresso la necessità di investire nella sanità pubblica e universale, con l’obiettivo di migliorare i servizi esistenti e renderli accessibili a tutti i cittadini. Particolare attenzione sarà data anche alle infrastrutture viarie e ai trasporti, in particolare per garantire servizi migliori e a costi sostenibili per chi vive nelle aree più periferiche e lontane dai grandi centri urbani.

La candidata ha poi affrontato il tema del sostegno alle famiglie, in un momento in cui il costo della vita continua a salire. Michelini ha sottolineato la necessità di intervenire sulle fragilità sociali e di supportare le famiglie, individuando soluzioni concrete per affrontare le difficoltà economiche quotidiane.

In materia di ambiente, Michelini ha posto l’accento sulla salvaguardia delle risorse naturali, in particolare sull’acqua e sulla sua conservazione, insieme alla necessità di trasformare i rifiuti in risorse. Questi temi, ha sottolineato, saranno affrontati con un approccio pratico e orientato al futuro, cercando di bilanciare sviluppo economico e sostenibilità ambientale.

Letizia Michelini ha concluso il suo intervento ribadendo la sua visione di una politica centrata sul “bene comune” e ha chiesto il sostegno degli elettori: “È a partire dalla volontà di lavorare su questi obiettivi che mi candido a Consigliere regionale dell’Umbria e chiedo il sostegno di tutti voi. Vi porto tutti con me e insieme possiamo fare la differenza”.

La candidatura di Michelini rappresenta un passo importante per l’area dell’Altotiberina, un territorio che spesso è stato considerato marginale rispetto ai grandi centri di potere dell’Umbria. Tuttavia, con la sua esperienza e la sua capacità di ascolto, Michelini punta a rappresentare non solo la sua comunità, ma tutti i cittadini umbri, con un programma che abbraccia temi che vanno dal lavoro alle infrastrutture, dalla sanità all’ambiente.

Le elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2024 vedranno Letizia Michelini impegnata a fianco di Stefania Proietti, con l’obiettivo di promuovere un cambiamento significativo nelle politiche regionali e dare voce ai territori meno rappresentati. La campagna elettorale è ufficialmente iniziata e Michelini è pronta a portare avanti la sua battaglia politica, con l’obiettivo di costruire un’Umbria più giusta, equa e sostenibile.