Lega grazie agli elettori che ci hanno dato fiducia ora ripartiamo al fianco

Lega: grazie agli elettori che ci hanno dato fiducia, ora ripartiamo sempre al fianco dei tifernati

La Lega torna a parlare al termine della elezioni amministrative, tramite il segretario cittadino Giorgio Baglioni: “è stata una tornata elettorale, quella delle amministrative, che ci ha visti impegnati in tutto il territorio comunale, coinvolgendo tanti cittadini che vogliamo ringraziare pubblicamente per la fiducia che ancora una volta ci hanno dimostrato, permettendoci di arrivare a 2388 voti pari al 12,47%”.

“Da questo dato ripartiamo – continua Baglioni – e torneremo in consiglio comunale con il consigliere Valerio Mancini con cui faremo un’opposizione ferma e decisa, ma anche costruttiva, dove porteremo all’attenzione del consiglio punti del nostro programma elettorale, per dimostrare che le nostre idee sono concrete e realizzabili rispetto al mero politichese che la sinistra e il sindaco Luca Secondi hanno diffuso, con tanto di libretto, durante la campagna elettorale. Come sempre ci faremo carico delle esigenze dei cittadini sottoponendole all’attenzione del parlamentino tifernate e, porteremo avanti battaglie sul territorio che andranno dalla difesa degli sportelli bancari, alla rimodulazione degli orari della ex FCU”.

“Continueremo a lavorare per il bene dei tifernati, – sottolinea Baglioni – pensando già al futuro e, mettendo fin da subito le basi per le elezioni amministrative del 2026, consapevoli del fatto che ora siamo arrivati vicini all’obiettivo, ma fra 5 anni il cambiamento di cui ha bisogno Città di Castello sarà veramente realtà”.