Le musiche di Morricone per dire grazie alle associazioni di volontariato

Sarà dedicato alle associazioni impegnate nelle attività a contrasto del COVID il concerto, previsto lunedì 31 agosto 2020 a Città di Castello in Piazza Gabriotti dalle 21.15, in memoria di Ennio Morricone, il compositore più volte Oscar, di indimenticabili colonne sonore.

L’iniziativa chiude il cerchio su una serie di eventi musicali che il maestro Fabio Battistelli ed il professor Rosario Salvato hanno pensato ed organizzato nei mesi del lock down e della fase Due: il concerto dei Campanili il Lunedì dell’Angelo, il concerto del 3 Maggio, Isola sonante ed ora l’ultimo appuntamento con un fuoriclasse della musica nazionale, un artista che rappresenta con le sue melodie tutte le corde del carattere italiano pur nella sua dimensione internazionale” dichiarano Battistelli e Salvato, ringraziando i musicisti che interverranno e in particolare il soprano Susanna Rigacci, l’interprete preferita del maestro Morricone, e la formazione che la accompagnerà in questo viaggio attraverso la colonna sonora di film must della cinematografia mondiale: Paolo Zampini al flauto, Antonino Siringo al pianoforte, Francesco Zampini alla chitarra, Guido Zorn al contrabbasso, Walter Paoli alla batteria e lo stesso Fabio Battistelli al clarinetto: “In questo periodo della mia vita artistica, che spesso mi ha condotto lontano, mi sono impegnato, gratuitamente solo per il piacere di fare qualcosa per la mia città nella promozione della musica come elemento di unione, di incoraggiamento, di sostegno anche nel bel mezzo di una pandemia mai vista.

Il concerto in onore di Morricone vuole chiudere, sperare di chiudere, una parentesi difficile e dolorosa, ringraziando chi è stato il prima linea nell’emergenza COVID”.

“Ci sarebbero potuti essere molti modi per dare il doveroso tributo alle associazioni impegnate nelle attività di contrasto al virus, che soprattutto nei mesi cruciali del contagio, si sono sacrificate, esponendosi al rischio e lavorando ben oltre i doveri di ufficio” dichiarano il sindaco tifernate Luciano Bacchetta e il vicesindaco. Ma la musica – grazie al maestro Battistelli e al prof. Salvato – è stato il vero leit motiv della lotta al virus, facendoci sentire una comunità anche quando il distanziamento sociale costringeva tutti a casa. Oggi in cui sembra che il virus provi a rialzare la testa, dobbiamo ricordare chi ha affrontato la prima ondata con grande senso civico e di responsabilità”. L’iniziativa è stata resa possibile dalla collaborazione fattiva di Sogepu e del Lions club di Città di Castello nella figura del presidente Marcello Fortuna.