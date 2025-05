Le alunne della IVP premiate in Comune per gli scacchi

Umbertide celebra la vittoria delle giovani alunne umbre

Le alunne della IVP della scuola primaria di Pierantonio, appartenente al Primo Circolo Didattico di Umbertide, sono state ricevute giovedì 8 maggio nella sede comunale dopo la vittoria conseguita al torneo regionale di scacchi dell’8 aprile. Il Sindaco Luca Carizia e il Vicesindaco con delega all’istruzione Annalisa Mierla hanno accolto ufficialmente le giovani scacchiste, congratulandosi con loro per il traguardo raggiunto e per aver portato in alto il nome della città.

Le studentesse sono state accompagnate dalla Dirigente scolastica Silvia Reali, dalla docente referente Antonietta Norgiolini, dal coordinatore del progetto Francesco Castellari e da un gruppo di genitori. L’incontro si è svolto all’insegna dell’orgoglio istituzionale e della valorizzazione del percorso educativo svolto in ambito scolastico e sportivo.

Il progetto legato agli scacchi è iniziato nell’anno scolastico 2023/2024 con la classe IIIP, in collaborazione con l’associazione “Scaccomatto Eugubino”, proseguendo poi con l’attuale IVP e includendo anche la IIP. Inserito nel programma formativo “Scuola Senza Zaino”, il progetto si fonda sulla collaborazione tra istituto scolastico e famiglie e punta a sviluppare competenze logiche, gestionali e collaborative attraverso il gioco degli scacchi.

Il 18 marzo, la classe IVP ha partecipato alla fase provinciale del torneo scolastico, presentando due squadre: una maschile/mista e una tutta femminile. Successivamente, l’8 aprile, entrambe le squadre hanno preso parte alla fase regionale. In quell’occasione, il gruppo femminile – formato da Margherita Bartocci, Mia Chiocci, Alice Luchetti, Samira Mauro, Sofia Nappini e Athira Navatheepan – si è aggiudicato il primo posto assoluto, ottenendo così l’accesso alla finale nazionale prevista a Montesilvano, in Abruzzo, dall’11 al 14 maggio.

Il risultato assume un rilievo particolare: da oltre due decenni nessuna squadra umbra di scacchi era riuscita a qualificarsi per la fase nazionale del torneo scolastico. La vittoria delle alunne di Pierantonio ha quindi suscitato un forte entusiasmo nell’intera comunità scolastica e cittadina, diventando motivo di riconoscimento collettivo.

Durante la cerimonia in Comune, il Sindaco Luca Carizia ha espresso grande soddisfazione per il risultato conseguito dalle studentesse, evidenziando come la pratica degli scacchi favorisca la crescita personale e collettiva. Ha inoltre rivolto un ringraziamento sentito a tutti i soggetti coinvolti, dalle famiglie agli insegnanti, per il lavoro educativo svolto.

Anche il Vicesindaco Annalisa Mierla ha sottolineato l’importanza della vittoria, riconoscendo il merito non solo delle ragazze, ma dell’intera rete educativa che ha reso possibile il successo. La dirigente Silvia Reali ha rimarcato il valore pedagogico del progetto, evidenziando come la disciplina degli scacchi stimoli lo sviluppo della logica, della concentrazione e della capacità di previsione. Ha inoltre sottolineato il ruolo centrale dei genitori nel progetto “Scuola Senza Zaino”, fondato sulla corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.

La docente Antonietta Norgiolini, che ha seguito l’intero percorso della squadra femminile, ha posto l’accento sul carattere formativo degli scacchi, sottolineando come questa pratica favorisca il rispetto delle regole, la collaborazione tra pari e l’autonomia nella gestione delle attività.

Francesco Castellari, referente del torneo, ha infine augurato alle giovani partecipanti di vivere la fase nazionale con entusiasmo, ricordando che il gioco degli scacchi deve sempre insegnare, oltre alla concentrazione e al rispetto, anche il piacere di divertirsi.

Commozione e soddisfazione sono state espresse anche dai genitori presenti, che hanno seguito da vicino il percorso delle figlie. La loro partecipazione ha confermato la forza di un’iniziativa educativa capace di unire passione, disciplina e condivisione, trasformando l’apprendimento in un’esperienza di crescita collettiva.