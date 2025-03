Lavori in corso per la passerella ciclopedonale sul Tevere

Il progetto collegherà Umbertide e l’Abbazia di Montecorona

Lavori in corso – Proseguono senza sosta i lavori per la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale sul fiume Tevere, iniziati alcune settimane fa. L’opera, che si sta realizzando vicino alla centrale idroelettrica di Mola Casanova, si prefigge di collegare le due sponde del fiume e di offrire un nuovo percorso che permetterà di raggiungere l’Abbazia di Montecorona sia a piedi che in bicicletta.

L’infrastruttura, che ha ricevuto un finanziamento di 1,4 milioni di euro nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), prevede la costruzione di un ponte in acciaio, ispirato ai ponti ferroviari dell’Ottocento. Attualmente, si stanno ultimando le opere di fondazione sulle rive del fiume, mentre la struttura metallica, che rappresenta il cuore dell’opera, è in fase di costruzione presso uno stabilimento. Il progetto prevede un design a traliccio metallico con una percorrenza interna, che offrirà una vista panoramica sul fiume e sul paesaggio circostante.

La passerella avrà una colorazione verde per integrarsi perfettamente con il contesto naturale, richiamando anche il colore del vicino ponte ferroviario di via Gabriotti. Dal punto di vista architettonico, la scelta di utilizzare acciaio e la forma del traliccio sono stati pensati per conferire un carattere storico ma al contempo moderno all’infrastruttura.

Questo progetto ha l’obiettivo di migliorare la mobilità sostenibile in un’area che potrà beneficiare di una maggiore accessibilità e fruibilità. La passerella sarà infatti parte di un più ampio piano di mobilità che favorirà i percorsi a piedi e in bicicletta, incentivando così la viabilità dolce e favorendo il turismo naturalistico nella zona.

Secondo quanto previsto dal cronoprogramma, il completamento della passerella è fissato per la fine di agosto 2025. Una volta terminata, l’infrastruttura diventerà il punto di connessione tra un percorso ciclopedonale che il Comune di Umbertide sta sviluppando lungo la sponda sinistra del Tevere, in direzione Perugia, e il tracciato che unisce Mola Casanova all’Abbazia di San Salvatore. Per quest’ultimo intervento sono già stati stanziati 700mila euro attraverso fondi del Pnrr, e il contratto per i lavori dovrebbe essere stipulato il mese prossimo, con l’avvio previsto tra la fine di aprile e maggio 2025.

La realizzazione di questa passerella ciclopedonale permetterà di spostarsi da foce del Carpina fino a Montecorona tramite una pista ciclabile che si svilupperà lungo l’ex strada statale Tiberina, connettendo così luoghi di rilevante interesse storico e naturale. Questo intervento fa parte di una serie di progetti mirati a rendere la zona di Umbertide più attrattiva e accessibile per residenti e turisti, e a promuovere una mobilità sempre più ecologica e sostenibile.

Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, ha espresso la sua soddisfazione per l’avanzamento dei lavori, sottolineando che la nuova passerella rappresenta un’opportunità importante per il miglioramento dei collegamenti ciclopedonali della città. “Questa infrastruttura non solo faciliterà gli spostamenti dei cittadini, ma valorizzerà anche il nostro territorio, rendendolo sempre più accessibile e attrattivo per tutti”, ha affermato. Carizia ha aggiunto che investire sulla mobilità sostenibile è una visione moderna e responsabile, che si inserisce in un ampio piano di sviluppo urbano per la città.

Anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Villarini, ha commentato positivamente l’avanzamento del progetto, evidenziando che si tratta di un intervento significativo per la comunità. “Questi lavori fanno parte di un più vasto piano di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti, con l’obiettivo di rendere Umbertide una città più vivibile e dinamica, sotto tutti gli aspetti: da quello viabilistico a quello culturale, storico e ambientale”, ha dichiarato Villarini.

Il progetto della passerella ciclopedonale è un chiaro esempio di come l’innovazione possa integrarsi con la sostenibilità e la valorizzazione del patrimonio storico e naturale. Una volta completata, l’infrastruttura contribuirà a migliorare la qualità della vita dei cittadini di Umbertide, favorendo una mobilità dolce e creando nuovi percorsi per il turismo sostenibile.

Nel complesso, l’opera rappresenta una parte di un più ampio progetto volto a migliorare la qualità dei trasporti e a sostenere lo sviluppo di Umbertide come città sostenibile e proiettata verso il futuro. L’obiettivo è quello di coniugare la modernità con il rispetto per l’ambiente, creando nuove opportunità di fruizione del territorio per tutti.