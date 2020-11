Lavori alla rete del gas, chiude tratto di via del Polacchino a Castello

Città di Castello, lavori alla rete del gas, chiude tratto di via del Polacchino. A Città di Castello, da lunedì prossimo 9 novembre e fino a venerdì 13 novembre 2020 sarà vietato al transito il tratto di via del Polacchino dall’intersezione con Viale Brennero all’intersezione con Via A. Bologni. Lo dispone un’ordinanza della Polizia Municipale firmata a seguito della richiesta dell’azienda Tecniconsul che ha programmato in quella zona degli interventi di manutenzione straordinaria su allacciamenti di rete gas-metano. Essendo un quartiere della città molto frequentato l’ordinanza spiega la decisione di interdizione al transito “in relazione alle circostanze rappresentate occorre garantire la fluidità della circolazione veicolare e pedonale, per cui si rende necessario istituire apposita disciplina di traffico a carattere provvisorio al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in piena sicurezza per tutti gli utenti della strada. Naturalmente la misura sarà indicata con l’apposizione della segnaletica stradale mobile provvisoria da parte della Ditta incaricata dei lavori, che sarà ritenuta responsabile in caso di eventuali danni a persone e cose.