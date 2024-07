L’agricoltura sociale sotto i riflettori, a Montone

L’agricoltura sociale – L’agricoltura, da sempre pilastro della società, sta vivendo una rinascita, ripartendo dalla sua dimensione rurale. Questa rinascita non si limita alla produzione di cibo, ma si estende a obiettivi sociali, creando opportunità di partecipazione attiva, inclusione e miglioramento del benessere.

Il 14 luglio, a Montone, al teatro San Fedele, si terrà un convegno che metterà in luce questa nuova visione dell’agricoltura. Il convegno, organizzato dal progetto Rural Assisi-Valle del Tevere, vedrà la partecipazione di numerosi esperti del settore.

Le attività agricole, spesso manuali, come l’allevamento e la cura degli animali e l’orticoltura, possono essere di beneficio sia in ambito educativo sia per persone in particolari situazioni di svantaggio e difficoltà. Questo tipo di intervento, condotto secondo criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale, è utile all’uso terapeutico delle attività presenti in un’azienda agricola.

Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Mirco Rinaldi, insieme a quelli del sindaco di San Giustino, Stefano Veschi, e del direttore artistico di Umbria Film Festival, Alessandro De Simone.

Durante l’evento, verranno presentati i partner del progetto Rural Assisi – Valle del Tevere. Tra gli interventi previsti, quello di Andrea Primavera, presidente FIPPO, su “Il giardino significante nell’agricoltura sociale”; Leonardo Piervitali, agronomo, parlerà dell’ “orto sinergico in agricoltura sociale” e del “suolo e la fertilità nell’orto”; Leo Pedrazza, agronomo, discuterà del “compost e il vermicompost, risorse per l’azienda”; Elisa Molinari, agronomo e operatore di fattoria didattica e sociale, parlerà dell’ “agricoltura sociale e gli interventi assistiti con gli animali”.

A conclusione dell’evento, intorno alle 12.30, ci sarà una degustazione di prodotti di filiera corta nell’ambito del progetto “Fortebraccio – Rural” (Programma Sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020 Tipologia d’intervento 16.4.2), a cura dell’azienda Agricola San Martino, in piazza di San Fedele, a Montone.

Questo evento rappresenta un’importante occasione per riflettere sul ruolo dell’agricoltura nella società moderna, non solo come produttrice di cibo, ma come strumento di inclusione sociale e miglioramento del benessere. Un’occasione per riscoprire l’importanza del legame con la terra e con la natura, e per valorizzare il lavoro degli imprenditori agricoli che, con responsabilità etica e sostenibilità ambientale, contribuiscono a creare un futuro migliore.