La torre civica di Città di Castello si illumina per la Giornata SLA

La torre civica di Città di Castello sarà illuminata di verde tra sabato 14 settembre e domenica 15 settembre per aumentare la consapevolezza sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). L’iniziativa è parte della 17^ Giornata Nazionale SLA, promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA), con il patrocinio del Presidente della Repubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’evento coinvolgerà centinaia di Comuni in tutta Italia.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è sensibilizzare il pubblico sulla SLA e supportare chi convive con la malattia, sia i pazienti che le loro famiglie. La torre civica di Piazza Gabriotti diventerà simbolo di speranza, illuminandosi di verde per richiamare l’attenzione sull’importanza della ricerca scientifica e del sostegno sociale.

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune, Benedetta Calagreti, ha spiegato che il gesto simbolico mira a rendere la comunità più consapevole e inclusiva, sottolineando che le malattie rare come la SLA tendono a isolare chi ne è affetto. Per questo motivo, ha affermato, è importante offrire un supporto concreto, creando condizioni di autodeterminazione per tutte le persone.

La Giornata Nazionale SLA sarà celebrata in tutta Italia attraverso l’illuminazione di numerosi monumenti, un atto che vuole trasmettere solidarietà e ottimismo, nella speranza che i progressi scientifici possano portare a cure più efficaci. A Città di Castello, la comunità locale si mobilita per diffondere la consapevolezza sulla malattia e per sostenere le famiglie che affrontano questa complessa realtà.

La referente territoriale dell’AISLA, Catia Tofanelli, ha sottolineato l’importanza di aumentare la conoscenza sulla SLA, una malattia che purtroppo è in aumento. Tofanelli, figlia di una paziente affetta da SLA, ha deciso di dedicarsi al volontariato con AISLA per migliorare il futuro di chi è colpito dalla malattia e offrire un aiuto concreto alle famiglie, spesso lasciate sole e senza un adeguato supporto. Ha anche evidenziato che, oltre alla ricerca scientifica, la solidarietà sociale è fondamentale per non lasciare i malati nell’ombra.

L’evento fa parte di un’iniziativa nazionale che coinvolge numerose città italiane, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sulla SLA e di sostenere la ricerca scientifica in questo campo. L’illuminazione verde rappresenta un messaggio di speranza, ma anche un richiamo all’azione per migliorare le condizioni di vita di chi affronta questa difficile malattia.

Eventi principali:

Sabato 14 settembre: Illuminazione della torre civica di Città di Castello, ore 20:00

Domenica 15 settembre: Conclusione delle celebrazioni della Giornata Nazionale SLA