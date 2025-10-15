La Stagione 2025/26 del Teatro degli Illuminati a Città di Castello﻿

Una stagione di qualità tra classici, giovani talenti e nuove scritture

La stagione teatrale 2025/26 del Teatro degli Illuminati di Città di Castello si presenta come un viaggio appassionante nel cuore pulsante dell’arte performativa, promossa con entusiasmo dall’Amministrazione comunale in partnership con il Teatro Stabile dell’Umbria, offre non solo un calendario ricco di eventi, ma un’esperienza autentica di cultura e emozioni, come riferisce il comunicato del TSU – Teatro stabile dell’Umbria. Sette esclusive regionali, un’anteprima nazionale e otto spettacoli in cartellone con tre repliche ciascuno sono il biglietto da visita di un’offerta pensata per coinvolgere un pubblico sempre più variegato e partecipe.

Il sindaco Luca Secondi e l’assessore alla Cultura Michela Botteghi sottolineano come la rinnovata attenzione verso il teatro rifletta un desiderio profondo di ritrovare insieme la magia dello spettacolo dal vivo. Le scelte artistiche, infatti, si fondano su nomi di rilievo come Silvio Orlando diretto da Andrea Baracco, Daniele Pecci e Chiara Francini, capaci di portare in scena storie cariche di umanità e spunti di riflessione, senza rinunciare a momenti di leggerezza che sciolgano le tensioni quotidiane.

Per la danza, la proposta di Monica Casadei con lo Stabat Mater promette una fusione intensa tra musica e movimento, una narrazione che trascende le parole per toccare il pubblico a livelli profondi e intimi, risvegliando ogni sera la bellezza e la condivisione diventate ormai segni distintivi della Sala degli Illuminati.

Il Direttore del Teatro Stabile dell’Umbria, Nino Marino, evidenzia l’attenzione a una proposta culturale che intreccia magistralmente tradizione e innovazione, biografie di maestri della scena e scintille di giovani talenti.

Un percorso che invita gli spettatori a diventare parte attiva di un dialogo artistico vivo, capace di nutrire mente e cuore. Grazie anche al progetto con Olio Ranieri e alla Teatro Card per il pubblico tra 30 e 50 anni, l’ingresso gratuito agli studenti e la forte promozione culturale rendono questa stagione un’occasione imperdibile per riscoprire il valore collettivo della cultura.

Con la stagione 2025/26, il Teatro degli Illuminati si conferma un grande spazio dove la forza del teatro non si esaurisce nel palcoscenico, ma si manifesta in ogni sguardo e in ogni respiro condiviso con il pubblico, promuovendo un’esperienza che rinnova e scalda la comunità. Questa stagione è una vera e propria festa dell’arte e della vita, pronta a sorprendere, emozionare e unire chiunque varchi la soglia di questo prestigioso luogo culturale.

Programma

La Stagione 25/26 del Teatro degli Illuminati di Città di Castello inaugura mercoledì 5 e giovedì 6 novembre alle 20.45 con lo spettacolo Coppia aperta quasi spalancata la favola tragicomica scritta da Dario Fo e Franca Rame, esclusiva regionale, che descrive in modo perfetto, con toni divertenti, ma anche drammatici, le differenze tra psicologia maschile e femminile. In scena l’ironica e carismatica Chiara Francini accompagnata da Alessandro Federico, diretti da Alessandro Tedeschi.

“Uno spettacolo che acquista un valore particolare – dice il Direttore del TSU Nino Marino – perché arriva alla vigilia delle celebrazioni per i cento anni dalla nascita di Dario Fo, premio Nobel e maestro indiscusso del teatro italiano.”



Venerdì 28 novembre alle 20.45, Daniele Pecci – attore tra i più riconosciuti e amati del panorama italiano – dirige e porta in scena, insieme a un cast di 11 attori, Macbeth, una fra le più note tragedie di Shakespeare, esclusiva regionale, che drammatizza i catastrofici effetti fisici e psichici della ricerca del potere per il proprio interesse personale. Spiega il regista: “Nella più esoterica delle tragedie shakespeariane il viaggio non può che essere all’interno della mente, dell’inconscio, del

sogno del protagonista. Desolate lande metafisiche, tramonti surreali di sangue, paesaggi distorti, deformati dal sogno, saranno il tentativo di un’indagine sulla natura omicida dell’uomo.”

Mercoledì 7 gennaio alle 20.45 è la volta de Le volpi di Lucia Franchi e Luca Ricci con Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia, Federica Ombrato. Un’opera in cui la provincia italiana è la vera protagonista, quale microcosmo in cui osservare le dinamiche di potere, che hanno sempre a che fare con i desideri e le ossessioni degli individui. Morbidamente, si scivola dentro un meccanismo autoassolutorio per cui è legittimo riservarsi qualche esiguo tornaconto personale, dopo essersi tanto impegnati nella gestione della cosa pubblica.

In anteprima nazionale, sabato 7 febbraio alle 20.45 e domenica 8 febbraio alle 17, debutta Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello per la regia di Andrea Baracco con Silvio Orlando che interpreta uno dei protagonisti più emblematici e tragicomici di tutta l’opera del grande drammaturgo siciliano, capace di incarnare la complessità e i paradossi dell’individuo moderno.

Mercoledì 25 febbraio alle 20.45, ospita lo spettacolo Gente di facili costumi di Nino Manfredi e Nino Marino, esclusiva regionale, andato in scena per la prima volta nel 1988, con Nino Manfredi nei panni del protagonista, questo testo è considerato ancora oggi uno dei più eclatanti degli ultimi decenni. Sul palco Flavio Insinna e Giulia Fiume, diretti da Luca Manfredi che sullo spettacolo dice: “È l’incontro-scontro tra due pianeti che orbitano molto distanti, ma che il destino devia

mettendoli sulla stessa traiettoria, facendo esplodere tra loro un rapporto tenero e singolare”.

Venerdì 27 e sabato 28 marzo alle 20.45 un’altra importante regia di Andrea Baracco con Mephisto. Romanzo di una carriera, dall’opera più famosa di Klaus Mann, esclusiva regionale. Il regista, con la sua cifra stilistica visionaria e un approccio che unisce tradizione e sperimentazione, restituisce tutta la potenza di questo testo, mettendo in scena un Mephisto stratificato, visivamente magnetico e profondamente inquieto. Con gli attori Gabriele Gasco, Woody Neri, Anahi Traversi e Giuliana Vigogna.

Venerdì 10 aprile alle 20.45 in scena la danza con Stabat Mater della Compagnia Artemis Danza, esclusiva regionale, una coreografia di Monica Casadei per 14 danzatori e dedicata al’inno di Gioachino Rossini: un tributo corale all’anima delle donne, al loro amore universale, incarnato dalla madre per eccellenza. Il corpo diventa il mezzo per raccontare l’esperienza emotiva di chi affronta la trasformazione del legame primordiale tra madre e figlio.

A chiudere la Stagione, domenica 10 maggio alle 20.45, lo spettacolo Le nostre donne dell’autore contemporaneo franco-tunisino Eric Assous, esclusiva regionale. In scena Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri, diretti da Alberto Giusta, per una commedia comica e intelligente, magistralmente dosata in perfetto stile francese: raffinata e dissacrante, leggera e spietata al tempo stesso, dal ritmo inarrestabile che gioca con il ribaltamento dei ruoli e con i colpi di scena. Una

prova d’attore tutta al maschile, in cui le donne del titolo non ci sono fisicamente, ma invadono comunque la scena: amate, odiate, rimpiante, assenze materializzate dai discorsi dei loro uomini in crisi.

Abbonamenti e biglietti

PRELAZIONE per gli abbonati della Stagione 2023/2024 da lunedì 13 a giovedì 16 ottobre dalle 17 alle 19 presso il Botteghino del Teatro. Nelle stesse date è possibile confermare l’abbonamento precisando il proprio posto e la propria riduzione anche via email all’indirizzo teatro@comune.cittadicastello.pg.it e poi provvedere al pagamento presso il

botteghino entro e non oltre il 23 ottobre.

Vendita dei NUOVI ABBONAMENTI da lunedì 20 a giovedì 23 ottobre. Botteghino Teatro degli Illuminati Via dei Fucci, 14. T 075 8555901 dalle 17 alle 19 (orario campagna abbonamenti)

VENDITA DEI BIGLIETTI a partire da venerdì 31 ottobre.

PRENOTAZIONE TELEFONICA Ufficio Cultura: T 075 8529613 dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12. Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075 57542222, tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20 fino al giorno prima dello spettacolo. È possibile prenotare dopo l’ultima recita dello spettacolo precedente.

BOTTEGHINO TEATRO DEGLI ILLUMINATI Via dei Fucci, 14 – T 075 8555901 il giorno dello spettacolo dalle ore 18, domenica 8 febbraio dalle 16.