La squadra femminile del Volley Umbertide trionfa e scala le vette della Serie D

La città di Umbertide si veste di festa in seguito alla straordinaria vittoria della squadra femminile del Volley Umbertide. Dopo una stagione di duro lavoro, dedizione e passione, le talentuose atlete hanno conquistato il titolo di campionesse della Serie D, guadagnandosi con merito lo scorso 4 maggio il passaggio alla prestigiosa Serie C.

Giovedì 16 maggio, la squadra è stata ricevuta in Comune, presso la sala del Consiglio comunale, dal Sindaco, dal Vicesindaco e dall’Assessore allo Sport, che si sono complimentati per il grande risultato ottenuto al termine di una stagione di grandi sacrifici. La vittoria della squadra non solo è un trionfo per le giocatrici, gli allenatori e lo staff tecnico, ma è anche un motivo di orgoglio per tutta la comunità di Umbertide.

Il sostegno appassionato dei tifosi ha giocato un ruolo fondamentale nel successo della squadra, dimostrando che l’unione e la determinazione possono superare qualsiasi ostacolo. Il presidente della squadra, Sabrina Baldinelli, ha espresso la sua gioia e gratitudine per il risultato straordinario raggiunto dalla squadra. “Questa vittoria è il frutto di grande impegno e sacrificio da parte di tutte le persone coinvolte nel progetto. Siamo orgogliosi del nostro percorso e non vediamo l’ora di affrontare le sfide che ci attendono nella Serie C. Voglio ringraziare ogni singolo membro della squadra, gli allenatori, lo staff, gli sponsor e i nostri fantastici tifosi che ci hanno sostenuto in ogni momento.” Le giocatrici si sono distinte non solo per le loro abilità tecniche, ma anche per lo spirito di squadra e la determinazione mostrati in ogni partita. Il loro impegno e la loro dedizione hanno ispirato una generazione di giovani atlete e hanno dimostrato che con duro lavoro e tanta passione, è possibile raggiungere grandi traguardi. L’Amministrazione Comunale si è vista estremamente orgogliosa delle nuove campionesse e si è voluta congratulare per questa straordinaria vittoria con la consegna di una targa celebrativa in ricordo della fantastica stagione.

Questi i componenti della squadra: Viola Tempobuono (capitano, 1997), Vittoria Tempobuono (2006) e Maria Sole Riccardini (2005); le palleggiatrici Debora Locchi (1997) e Silvia Braconi (1976); le schiac- ciartici Beatrice Bianconi (1995), Francesca Pettinari (2000), Sofia Minelli

(2005); gli opposti Caterina Moretti (2001), Cristina Ceccagnoli (2004) e Sara Palama (2000); i liberi Martina Giulietti (2000), Giulia Morbi-doni (2003) e Noemi Rometti (2004).

Presidente: Sabrina Baldinelli; Vice Presidente: Paolo Ciaccini; Allenatori: Maddalena Rosi e Roberto Cernecchi.

La vittoria della squadra femminile di volley è un esempio luminoso di come lo sport possa unire le persone e ispirare le comunità. L’intera città si unisce nel festeggiare questo storico risultato e guarda con fiducia al futuro della squadra nelle sfide che l’attenderanno nella Serie C.