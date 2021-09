La Sinistra per Castello, “Noi siamo qui! Sempre vicina a tutte le persone e ai loro bisogni” 🔴📸 FOTO

da La Sinistra per Castello

“La Sinistra per Castello” ha presentato la lista per le elezioni comunali dando così continuità ad una proficua esperienza d’unità a sinistra per la terza volta consecutiva con il nostro simbolo. Si tratta di una lista di 10 donne e 14 uomini, una lista giovane e popolare, con una media di età di 43 anni e composta da diverse realtà sociali.

La Sinistra per Castello ha espresso un giudizio complessivamente positivo sull’amministrazione uscente che si è distinta per una chiara tenuta del carattere pubblico dei servizi, sul rafforzamento dello stato sociale, su politiche di equità fiscale e sul rilancio degli investimenti pubblici. L’accordo politico è stato siglato per sostenere il candidato Luca Secondi e per dare continuità a questi punti programmatici, puntando sul rilancio del lavoro del comparto manifatturiero, la difesa del nostro ospedale, nuove politiche ambientali e produttive verso una vera riconversione ecologica e sostenibile, miglioramento ed ampliamento dei servizi pubblici.

Vogliamo continuare a dare un governo di sinistra a Città di Castello. Per farlo chiediamo ai cittadini un voto per La Sinistra per Castello l’unica lista di sinistra presente alle elezioni, il cuore sociale della coalizione per Luca Secondi sindaco Città di Castello.

La lista

Pescari Samantha, 39 anni, operatrice sociale

Alcherigi Mauro, 61 anni, docente

Alunno Alessandro, 53 anni, operaio

Antonelli Mauro, 45 anni, operatore settore alberghiero

Bellucci Paolo, 38 anni, operaio

Benedetti Davide, 26 anni, guardia giurata

Bettacchini Luana, 36 anni, barista

Borrani Beatrice, 56 anni, veterinaria

Camilloni Riccardo, 50 anni, operatore settore turistico

Canosci Marco, 35 anni, gestore attività ristorazione

Capacci Paolo, 46 anni, geometra

Capanni Silvia, 60 anni, impiegata

Caselli Mattia, 31 anni, operaio

Ceccarelli Patrizia, 55 anni, operatrice settore commerciale

Del Bene Federico, 45 anni, operaio

Duchi Romina, 47 anni, personale ATA

Graziotti Sandro detto “Ciaccio”, 45 anni, operaio

Nisi Martina, 31 anni, infermiera

Paganelli Cecilia, 43 anni, impiegata precaria

Paoloni Nocenti Francesco detto “Baracca”42 anni,

Pettinari Simona, 41 anni, infermiera

Riuzzi Roberto detto “Riu”, 46 anni gestore attività ristorazione

Severini Gianluca, 25 anni, docente

Sticchi Ornella Maria, 61 anni Ingegnere