Il sindaco Secondi sta perdendo un’occasione, così come la sta perdendo l’intera coalizione, e cioè quella di ripartire anche dal modello tifernate per lanciare in modo unitario una controffensiva politica alle destre che governano l’Umbria. Una giunta quasi “monocolore “con con sei su otto tra Sindaco ed Assessori tutti PD o in quota PD.

Tenendo fuori la Sinistra invece si riduce e di molto la vicenda politica di Città di Castello. In altri termini sul piano politico generale Sindaco e Coalizione dimostrano scarsa lungimiranza. Del resto con la nomina di un vicesindaco esterno si chiarisce che il problema della mancata elezione di un consigliere non sussiste rispetto alla nostra esclusione dalla Giunta. Cioè almeno La Sinistra per Castello alle elezioni si è presentata ed è stata determinante. Forse i problemi stanno altrove. Per parte nostra auguriamo buon lavoro a Sindaco e Giunta e chiediamo nello stesso tempo che venga convocata la coalizione politica. Non ci pare di chiedere troppo. Rispetto alla nostra esclusione, quello che pensa il Sindaco con le conseguenti difficoltà di tenuta consiliare ci è stato riferito dallo stesso. Vorremmo sapere che ne pensano il PD, il PSI e la lista civica.