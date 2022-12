La scuola primaria Garibaldi avrà uno spazio tutto suo per la didattica all’aria aperta

Si va verso la realizzazione di uno spazio per la didattica all’aria aperta per gli alunni della scuola primaria “Giuseppe Garibaldi”. Al fine di poter garantire agli studenti di disporre di uno spazio “outdoor” (ovvero all’esterno), sicuro e adattabile alle necessità dell’azione didattica, una parte del parco Garibaldi adiacente alla scuola sarà messa a disposizione dell’istituto scolastico.

Questo senza limitare l’uso degli spazi pubblici e dei suoi servizi, quali giochi per bambini, campo da basket, panchine per la sosta, spazi verdi per gioco libero, percorso pedonale già presente.

L’amministrazione comunale ha voluto così andare incontro alle esigenze degli insegnanti, dei genitori degli alunni, dei bambini e quindi della direzione didattica del Primo Circolo Didattico, che aveva rappresentato al Comune di Umbertide tale esigenza.

La scuola all’aria aperta è un’innovazione didattica oramai consolidata e per attuare tutto ciò è necessario che venga dedicato uno spazio ad hoc alla scuola, uno spazio da questa gestito ad uso esclusivo senza promiscuità, un luogo ben definito da arredare con materiali specifici per una didattica a cielo aperto.

“Il valore educativo dell’esperienza all’aria aperta è importantissimo per i bambini, e finalmente anche la scuola Garibaldi avrà una sua aula a cielo aperto per una didattica innovativa – dice l’assessore all’Istruzione Alessandro Villarini – in cui l’esterno venga visto non solo come spazio fisico, ma come vero e proprio luogo di apprendimento. Il tutto coniugando la sua funzione pubblica del parco Garibaldi con le esigenze della scuola”.