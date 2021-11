La scuola “Di Vittorio” promuove numerose iniziative di lettura ad alta voce

E’ stata una settimana dedicata alla lettura ad alta voce quella organizzata dal II Circolo di Umbertide che, anche quest’anno, ha aderito con grande entusiasmo all’iniziativa nazionale “Libriamoci” promossa dal Centro per il libro e la lettura.

L'atto di leggere, infatti, diventa un fattore di socializzazione, ma in particolare modo permette ai bambini di sperimentare viaggi fantastici grazie anche alla sistematica visione di significative illustrazioni, di sviluppare competenze logiche, linguistiche e di rafforzare la consapevolezza spazio-temporale.

Queste considerazioni hanno guidato i vari percorsi attivati all’interno del Circolo e che hanno coinvolto tutte le scuole dell’Infanzia e Primarie che ne fanno parte.

In particolare le classi seconde della scuola primaria “G. Di Vittorio” hanno promosso l’evento “Verso la Felicità” in riferimento alla tematica “giochi diVersi”, tre appuntamenti in cui i bambini leggendo ad alta voce la filastrocca “Felicità” tratta dal libro “Parole in tasca” di Garbellino e Larosa, hanno mimato e drammatizzato in modo giocoso il contenuto dei testi.

L’intento è stato quello di valorizzare la lettura come strumento di conoscenza, apertura della mente e del cuore ai valori della vita, tutto in modo ludico, in quanto il gioco è l’attività per eccellenza che i bambini utilizzano per scoprire tutto ciò che li circonda.

Ricordiamo che Libriamoci nasce con l’intento di diffondere l’importanza e il valore della lettura non solo come momento ricreativo ma anche come fondamentale strumento culturale e formativo, un obiettivo questo che si sposa perfettamente con quello perseguito da tempo dal II Circolo Di Vittorio e in sintonia con il progetto contenuto nel PTOF dal titolo “Casa Editrice 2° Circolo”, in cui sono pensati proprio percorsi di lettura (di racconti o di giornali) e di scrittura (di storie inventate o di articoli) finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche, conoscitive, comunicative ed espressive.

