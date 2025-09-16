La Rocca al tramonto: trekking tra natura e sapori locali

16 Settembre 2025 Eventi, Ultime notizie, Umbertide 0
La Rocca al tramonto: trekking tra natura e sapori locali

Evento a Umbertide unisce storia, paesaggio e degustazioni

Un pomeriggio immersi tra colline, borghi e vigneti, fino a giungere al cuore della città per un brindisi esclusivo al tramonto sulla Rocca di Umbertide. Sabato 20 settembre torna “La Rocca al Tramonto – Trekking e degustazione presso la Rocca di Umbertide”, iniziativa patrocinata dal Comune, che combina sport, natura, cultura ed enogastronomia in un percorso unico. La partenza è prevista alle 14:00 dal parcheggio della Piattaforma: da lì, i partecipanti affronteranno circa 10 chilometri di cammino, attraversando scorci panoramici e luoghi di rilevanza storica come Civitella Ranieri e il Castello di Serra Partucci. Lungo il rientro, tappa alle vigne della Cantina Blasi, con visita guidata e degustazione dei prodotti del territorio.

L’evento culminerà con l’arrivo alla Rocca, simbolo della città, per un aperitivo al tramonto sul primo torrione, momento che unisce bellezza paesaggistica e convivialità. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Simone Martinelli, guida ambientale escursionistica Lagap, il Presidio Lagap Alta Valle del Tevere, Cantine Blasi e il Comune di Umbertide, come sottolinea il comunicato ufficiale della fonte. L’obiettivo è valorizzare le ricchezze storiche e culturali locali, intrecciando passato e presente in un’esperienza completa, che racconta storia, geomorfologia e tradizioni enogastronomiche.

Il progetto è stato pensato da Martinelli insieme al vicesindaco Annalisa Mierla, con il coinvolgimento della Cantina Blasi e la formula originale dell’apericena al tramonto, offrendo così un’esperienza immersiva tra natura, storia e gusto. Il costo del trekking con degustazione è di 20 euro; la prenotazione è obbligatoria entro venerdì 19 settembre. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Umbertide e la collaborazione di Cantina Blasi, come riportato dalla fonte che ha diffuso il comunicato.

I nostri video

Ladro e terrone di m… uomo violento fermato dalla polizia
Bilancio sociale di carità di San Lorenzo in sintesi, delle attività caritative
Precari della giustizia umbri ancora in piazza “Senza di noi il sistema si ferma”
Trasporto pubblico locale Filt Cgil e Faisa Cisal “Massiccia adesione” a sciopero
Pedala forte Francesco nei sentieri a Perugia due giorni tra sport e cultura
Carabinieri Nas di Napoli sequestro di prodotti cosmetici tossici e cancerogeni Realizzato con Cli
La rassegna stampa, edizione della notte [16 set 25]
La rassegna stampa, edizione della notte [16 set 25]
Prostituzione e stupefacenti mediante annunci su internet e prestazioni a domicilio
La Ternana ha un presidente donna Perugia, per Cangelosi fiducia a tempo
Il telegiornale dell'Umbria del 15 settembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 15 settembre 2025
Distretti del commercio il futuro delle nostre città
Accordo tra Polizia e Università di Udine sulla cyber sicurezza
La rassegna stampa, edizione della notte, 15 sett 25
La rassegna stampa, edizione della notte, 15 sett 25
Dal Barocco a Beethoven, il secondo weekend della Sagra Musicale Umbra
Corteo pro Palestina a Perugia Un migliaio di partecipanti in piazza per Gaza
Celebrazioni ufficiali a Perugia per il XIV Settembre 1860 Realizzato con Clipchamp
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*