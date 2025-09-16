La Rocca al tramonto: trekking tra natura e sapori locali

Evento a Umbertide unisce storia, paesaggio e degustazioni

Un pomeriggio immersi tra colline, borghi e vigneti, fino a giungere al cuore della città per un brindisi esclusivo al tramonto sulla Rocca di Umbertide. Sabato 20 settembre torna “La Rocca al Tramonto – Trekking e degustazione presso la Rocca di Umbertide”, iniziativa patrocinata dal Comune, che combina sport, natura, cultura ed enogastronomia in un percorso unico. La partenza è prevista alle 14:00 dal parcheggio della Piattaforma: da lì, i partecipanti affronteranno circa 10 chilometri di cammino, attraversando scorci panoramici e luoghi di rilevanza storica come Civitella Ranieri e il Castello di Serra Partucci. Lungo il rientro, tappa alle vigne della Cantina Blasi, con visita guidata e degustazione dei prodotti del territorio.

L’evento culminerà con l’arrivo alla Rocca, simbolo della città, per un aperitivo al tramonto sul primo torrione, momento che unisce bellezza paesaggistica e convivialità. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Simone Martinelli, guida ambientale escursionistica Lagap, il Presidio Lagap Alta Valle del Tevere, Cantine Blasi e il Comune di Umbertide, come sottolinea il comunicato ufficiale della fonte. L’obiettivo è valorizzare le ricchezze storiche e culturali locali, intrecciando passato e presente in un’esperienza completa, che racconta storia, geomorfologia e tradizioni enogastronomiche.

Il progetto è stato pensato da Martinelli insieme al vicesindaco Annalisa Mierla, con il coinvolgimento della Cantina Blasi e la formula originale dell’apericena al tramonto, offrendo così un’esperienza immersiva tra natura, storia e gusto. Il costo del trekking con degustazione è di 20 euro; la prenotazione è obbligatoria entro venerdì 19 settembre. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Umbertide e la collaborazione di Cantina Blasi, come riportato dalla fonte che ha diffuso il comunicato.