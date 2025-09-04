La realtà del fumetto: XXIII mostra a Palazzo Cesaroni

4 Settembre 2025 Città di Castello, Eventi, Ultime notizie 0
La realtà del fumetto: XXIII mostra a Palazzo Cesaroni

Città di Castello accoglie l’arte dei fumetti in mostra

Città di Castello – È stata presentata oggi a Palazzo Cesaroni la XXIII edizione della mostra “La realtà del fumetto”, evento che celebra l’arte del fumetto in tutte le sue forme. La manifestazione, attesa dagli appassionati, propone opere originali, incontri con autori e laboratori dedicati a giovani e adulti.

Il direttore artistico ha sottolineato come la rassegna rappresenti un’occasione unica per avvicinare il pubblico alla complessità e alla creatività del fumetto contemporaneo, combinando aspetti culturali, artistici e narrativi. L’esposizione sarà visitabile fino alla fine di settembre, con ingresso libero nei giorni feriali e tariffe agevolate nei weekend.

La mostra ospita oltre 150 opere, tra disegni, tavole e illustrazioni, firmate da artisti italiani e internazionali. Previsti anche workshop e incontri formativi per studenti delle scuole locali, con l’obiettivo di promuovere la lettura e la creatività visiva.

Organizzata dal Comune di Città di Castello in collaborazione con associazioni culturali locali, la rassegna conferma la crescente attenzione verso il fumetto come forma d’arte riconosciuta e stimolante per tutte le età.

I nostri video

A Osaka le Università di Perugia rafforzano i loro rapporti con il Giappone Realizzato con Clipcha
Tra sport, solidarietà e gusto ha preso il via la 43ª Festa della cipolla di Cannara
La rassegna stampa edizione della notte [4 sett 25] in studio Marcello Migliosi
La rassegna stampa edizione della notte [4 sett 25] in studio Marcello Migliosi
Albanese arrestato a Brindisi Fermato su nave dall’Albania, condanna a oltre 3 anni
Nuovo svincolo E45 presentato il progetto a Perugia
Eva Grimaldi a Todi Festival Per la prima volta con Anime in affitto
Artisti e Artigiani al tempo degli Etruschi, al via a Ponte San Giovanni la 23ª edizione di Velimna
Maxi operazione antimafia “Millennium”, estradato dalla Spagna uno degli indagati
Spaccio di droga a Pescara, arrestato un 41enne di Chieti
Davvero gli esami non finiscono maiWeek end di trepidazione per le 3 umbre
Estradato dalla Spagna un indagato centrale di “Millennium”
Blitz antidroga a Pescara, biker arrestato con maxi sequestro
Il Telegiornale dell'Umbria edizione della sera [3 sett 25] in studio Marcello Migliosi
Il Telegiornale dell'Umbria edizione della sera [3 sett 25]
La rassegna stampa edizione della notte, con Marcello Migliosi [3 sett 25]
La rassegna stampa edizione della notte, con Marcello Migliosi [3 sett 25]
Fili in Trama a Panicale dal 5 al 7 settembre 2025
Passi in Comune sei itinerari per scoprire l’autunno
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*