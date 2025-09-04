La realtà del fumetto: XXIII mostra a Palazzo Cesaroni

Città di Castello accoglie l’arte dei fumetti in mostra

Città di Castello – È stata presentata oggi a Palazzo Cesaroni la XXIII edizione della mostra “La realtà del fumetto”, evento che celebra l’arte del fumetto in tutte le sue forme. La manifestazione, attesa dagli appassionati, propone opere originali, incontri con autori e laboratori dedicati a giovani e adulti.

Il direttore artistico ha sottolineato come la rassegna rappresenti un’occasione unica per avvicinare il pubblico alla complessità e alla creatività del fumetto contemporaneo, combinando aspetti culturali, artistici e narrativi. L’esposizione sarà visitabile fino alla fine di settembre, con ingresso libero nei giorni feriali e tariffe agevolate nei weekend.

La mostra ospita oltre 150 opere, tra disegni, tavole e illustrazioni, firmate da artisti italiani e internazionali. Previsti anche workshop e incontri formativi per studenti delle scuole locali, con l’obiettivo di promuovere la lettura e la creatività visiva.

Organizzata dal Comune di Città di Castello in collaborazione con associazioni culturali locali, la rassegna conferma la crescente attenzione verso il fumetto come forma d’arte riconosciuta e stimolante per tutte le età.