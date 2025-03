La presidente nazionale di Unicef Italia in visita a Umbertide e nell’alto Tevere

Nella mattinata di giovedì 6 marzo, la Presidente di Unicef Italia, Carmela Pace, ha visitato alcune scuole e associazioni dell’Alta Valle del Tevere, riconoscendo il loro impegno nell’ambito dell’iniziativa “Una luce sui diritti”, promossa da Unicef – Comitato Umbria.

Il progetto, avviato il 20 novembre 2023, si è concluso l’11 dicembre, in occasione del 50° anniversario della nascita di Unicef Italia.

Ad accompagnare la Presidente, la Presidente del Comitato Unicef Regione Umbria, Iva Catarinelli, e la Responsabile Unicef Alta Valle del Tevere, Angela Monaldi. L’obiettivo della visita è stato quello di manifestare personalmente gratitudine alle Amministrazioni Comunali dell’Alto Tevere, alle scuole, ai servizi per l’infanzia, agli enti, alle istituzioni, alle associazioni e alle società sportive, che ogni anno si impegnano a diffondere e praticare i principi della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sensibilizzando l’opinione pubblica sulla tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi.

La giornata ha avuto inizio dalle scuole primaria e secondaria di Pierantonio, dove la Presidente ha incontrato gli alunni che, a seguito del terremoto del 9 marzo 2023, studiano in strutture temporanee. Un momento carico di significato, che ha testimoniato la forza della comunità scolastica locale e il desiderio di rinascita del territorio.

Successivamente, la Presidente Pace si è spostata alla scuola primaria G. Di Vittorio di Umbertide, per conoscere i piccoli giornalisti del “Di Vittorio News”, guidati dalla docente e giornalista Elena Caruso. Gli alunni hanno mostrato il lavoro della loro redazione, unica nel suo genere in Italia, intervistando la Presidente e scattando alcune foto con lei.

Nell’aula magna della scuola si è poi svolta la cerimonia di consegna della certificazione “Scuola amica dei bambini e dei ragazzi”, riconoscimento rilasciato dal Ministero dell’Istruzione e da Unicef Italia. Un titolo che il II Circolo di Umbertide ottiene ormai da anni, grazie a progetti educativi incentrati sul benessere psico-fisico dei bambini, su corretti stili di vita e sul valore della solidarietà e del rispetto reciproco.

La Presidente ha poi visitato la scuola dell’infanzia Marcella Monini, esempio di architettura pensata per il benessere dei più piccoli, e ha concluso la tappa umbertidese presso la serra “Orti Felici”, dove ha incontrato i ragazzi che, con il supporto degli educatori della Cooperativa Asad, svolgono attività di agricoltura sociale e manutenzione degli spazi pubblici.

Ad accoglierla alla serra “Orti Felici”, il Sindaco di Umbertide, Luca Carizia, che ha ringraziato la Presidente per la visita e per l’attenzione rivolta al territorio: “È stato un grande onore accogliere la Presidente Nazionale di Unicef Italia, Carmela Pace, nella nostra città. La sua visita è un riconoscimento importante per l’impegno che Umbertide, le sue scuole, le associazioni e le istituzioni portano avanti con dedizione per la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti. L’educazione, la solidarietà e l’inclusione sono valori che questa comunità promuove con forza, come dimostrano le tante iniziative sostenute negli anni. In particolare, la visita alle scuole e alla serra ‘Orti Felici’ ha rappresentato un momento di confronto significativo, ribadendo l’importanza di creare contesti educativi e sociali capaci di accogliere e valorizzare ogni bambino e ragazzo. Ringrazio Unicef per il suo lavoro e per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio”, ha dichiarato il Sindaco Luca Carizia.

Presenti anche il Presidente del Comitato Provinciale di Terni Giancarlo Giovannetti, Floriana Falcinelli Comitato Unicef Umbria, Diego Simonetti per l’Usl Umbria 1, mentre in rappresentanza della Cooperativa Asad ha partecipato Monica Nanni.

Anche la Presidente Carmela Pace ha voluto esprimere il proprio apprezzamento: “Siamo a contatto con una realtà meravigliosa, che non troviamo facilmente ovunque. È il frutto della collaborazione tra enti, organizzazioni e scuole, tutte unite nell’interesse dei diritti dei bambini. Stamattina ho visitato le scuole di Pierantonio colpite dal terremoto e poi ho conosciuto i piccoli giornalisti della scuola primaria Di Vittorio. È fondamentale che ogni bambino, ovunque nel mondo, possa avere il diritto allo studio. Il logo dell’Unicef ci ricorda che i diritti valgono per ogni bambino, ovunque si trovi. In particolare, voglio sottolineare l’importanza dell’articolo 12 della Convenzione: il diritto all’ascolto, perché è essenziale dare voce ai bambini”.

Nel pomeriggio, la visita è proseguita a Città di Castello, con un incontro presso la sala del consiglio comunale, alla presenza delle istituzioni locali, delle scuole, delle associazioni e delle forze dell’ordine. In rappresentanza del Comune di Umbertide ha partecipato il Vicesindaco Annalisa Mierla, delegata al Sociale.

Durante l’evento, la Presidente Pace ha ribadito il valore del progetto “Una luce sui diritti”, che nel 2023 e 2024 ha coinvolto le comunità dell’Alto Tevere in una mobilitazione dedicata alla tutela dell’infanzia.

Alla Vicesindaco Annalisa Mierla è stato consegnato un attestato di riconoscimento per il Comune di Umbertide, in segno di apprezzamento per l’impegno profuso nella realizzazione delle iniziative Unicef: “È stato un grande onore e una grande soddisfazione avere la Presidente Pace ad Umbertide, a Pierantonio e poi incontrarla in plenaria a Città di Castello, con un Alto Tevere totalmente unito da una voce all’unisono sui diritti. Un grande ringraziamento va ad Angela Monaldi, che ha voluto fortemente questa visita della Presidente”, ha dichiarato il Vicesindaco Annalisa Mierla.

Carmela Pace ha poi sottolineato il valore dell’educazione inclusiva: “Abbiamo visto quanti sforzi vengono fatti per assicurare il diritto allo studio, migliorare l’apprendimento e favorire l’inclusione e la partecipazione. Abbiamo constatato quanti risultati sono stati ottenuti. Ecco perché oggi siamo qui per premiare le amministrazioni comunali e le scuole del territorio con gli attestati di merito per le iniziative che hanno dato concreta attuazione al progetto ‘Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti’, che Unicef promuove con il MIUR per diffondere la Convenzione sui diritti dell’Infanzia”.

Nel corso dell’incontro è stato proiettato un video riepilogativo dell’edizione 2024 di “Una luce sui diritti”, che ha coinvolto otto comuni e 31 eventi, con la partecipazione di scuole, associazioni culturali e sportive, centri infanzia, biblioteche e oratori.

La visita della Presidente Pace ha quindi rappresentato un’importante occasione per rafforzare il legame tra Unicef e il territorio, confermando l’impegno dell’Alto Tevere nella promozione e tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.