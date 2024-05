La Magia della Jr. NBA FIP Schools League Invade Città di Castello

La Jr. NBA FIP Schools League, il prestigioso campionato scolastico organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e dalla National Basketball Association (NBA), ha fatto tappa a Città di Castello per il suo Final Event annuale. La centrale Piazza Matteotti, addobbata con una festosa macchia di colore, ha accolto le 16 scuole/franchigie provenienti da ogni parte d’Italia che si sono qualificate per la fase finale del torneo.

Prima di scendere sui tre campi da gioco allestiti per l’occasione, i quasi 200 giovani cestisti hanno partecipato alla solenne Cerimonia di Apertura, alla quale hanno preso parte importanti personalità come il Sindaco di Città di Castello Luca Secondi, l’Assessore allo Sport Riccardo Carletti, il Presidente del Comitato Regionale FIP Umbria Gianni Antonelli, il Responsabile Settore Scuola FIP Giacomo Galanda, e l’Ambassador NBA Mery Andrade.

Mery Andrade, assistente coach dei Toronto Raptors ed ex giocatrice WNBA e di importanti squadre italiane, ha incoraggiato i ragazzi a dare il massimo, sottolineando come la passione per il gioco sia ciò che spinge a superare anche i momenti più difficili. L’ex Azzurro Galanda, da parte sua, ha ribadito l’importanza del rispetto delle regole, dei compagni, degli avversari e degli allenatori, elementi fondamentali dell’esperienza sportiva. Ha inoltre elogiato i giovani atleti per aver raggiunto la fase finale di un progetto, quello della Jr. NBA FIP Schools League, che ogni anno coinvolge un numero sempre maggiore di ragazzi e gode di una crescente attenzione nell’ambito delle attività scolastiche.

Terminate le cerimonie di apertura, le 16 squadre si sono divise in 4 gironi da 4 ciascuno per affrontarsi nella prima giornata di gare, finalizzata a determinare la classifica. Oggi, 25 maggio, si terranno le finali per l’assegnazione delle posizioni dalla sedicesima alla prima, con la consegna degli ambiti Anelli Jr. NBA ai Campioni 2024.