La cultura e il Natale protagonisti del fine settimana umbertidese

La cultura e il Natale – È stato un fine settimana ricco di magia e partecipazione quello appena trascorso a Umbertide, con un programma di eventi che ha saputo unire cultura, tradizione e spirito natalizio. L’Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Luca Carizia, dal vicesindaco Annalisa Mierla, dagli assessori Francesco Cenciarini e Lara Goracci e dai consiglieri comunali Giulia Medici, Silvia Cecchetti e Luca Santinelli, ha partecipato attivamente a tutte le iniziative.

Nel pomeriggio di sabato 14 dicembre, la Casa di Babbo Natale ha riaperto le sue porte dalle 15.30 alle 19.00, accogliendo grandi e piccoli in un’atmosfera incantata. Alle 16.30, ai piedi della Rocca, il coro dei bambini “Il Grillo Cantante” della scuola primaria Garibaldi, direzione didattica 1° Circolo di Umbertide, ha regalato un’esibizione che ha emozionato tutti i presenti.

Alle 17.00, presso la Rocca di Umbertide – Centro per l’Arte Contemporanea, è stata inaugurata la mostra collettiva “Linee d’Umbria 2”, curata da Giorgio Bonomi e Sofia Codini. La mostra presenta 24 artisti umbri, selezionati per raccontare la pluralità delle espressioni artistiche del territorio, spaziando tra generazioni, tecniche e stili. Un omaggio all’Umbria, terra di maestri e di creatività, che riunisce artisti affermati a livello internazionale ed emergenti di grande talento.

Alle 18.30, la suggestiva cornice della Chiesa di San Francesco ha accolto la presentazione del volume “Umbertide – Arte, storia, tradizioni”, coordinato da Simona Bellucci e Sestilio Polimanti. Parte della prestigiosa collana di Nuova Phromos, il libro racconta la ricchezza del territorio umbertidese attraverso sezioni tematiche che spaziano dall’arte alla storia, dai borghi agli itinerari turistici. Arricchito da fotografie e un filmato realizzato con il drone da Fabrizio Billi, il volume offre un viaggio tra scorci inediti e preziosi.

In serata, alle ore 21.00, la Chiesa di Cristo Risorto è stata la cornice della IX edizione di “Natale tra Umbria e Toscana”, con il concerto “Melodie di Speranza”. L’orchestra sinfonica I Concertisti, composta da 50 elementi, ha proposto brani della Sinfonia n. 2 di Beethoven, con il solista Gianfranco Contadini, e un’apertura affidata alla Kinder Orchestra di 22 bambini tra i 6 e i 12 anni. Un evento suggestivo, ideato da Catia Cecchetti, che ha acceso lo spirito natalizio di tutta la comunità.

Domenica 15 dicembre, la giornata ha avuto inizio con il Mercato di Natale in Piazza Caduti del Lavoro, che dalle 8.00 alle 20.00 ha trasformato la piazza in un grande mercato a cielo aperto, con i banchi degli operatori del settore non alimentare, offrendo ai cittadini l’opportunità di fare acquisti natalizi.

Nel pomeriggio, in località Molino Vitelli, si è svolta la quarta edizione dell’Agrialbero, un evento unico nel suo genere. I coltivatori della Valle del Niccone hanno posizionato circa 30 mezzi agricoli, dando vita a un maestoso albero di Natale. Alle 17.00, l’accensione dell’Agrialbero ha regalato un momento magico, accompagnato dalle note della Junior Band di Umbertide e da un conviviale spuntino per tutti. Uno spettacolo unico, una magia che si è rinnovata per l’ennesima volta e che mostra l’unità di un’intera comunità. Alla cerimonia hanno voluto prender parte in tantissimi per poter ammirare da vicino il regalo con cui gli agricoltori della Valle del Niccone hanno voluto omaggiare tutti gli umbertidesi.

Contemporaneamente, in Piazza Michelangelo, il Baby Circus ha intrattenuto i più piccoli con animazioni e giochi, mentre la Fabbrica degli Elfi, presso i locali ex vigili di Piazza Matteotti, ha coinvolto i bambini con laboratori creativi e letture. La Casa di Babbo Natale ha continuato ad accogliere i visitatori, completando un fine settimana dedicato alla gioia dei più piccoli.

Il sindaco Luca Carizia ha sottolineato: “Questo fine settimana ha coniugato perfettamente cultura, tradizioni e spirito natalizio, coinvolgendo l’intera comunità in momenti di condivisione e gioia. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di queste iniziative.”

Il vicesindaco Annalisa Mierla ha aggiunto: “L’arte, la musica e la riscoperta delle nostre tradizioni rendono il nostro territorio vivo e attraente. Questi eventi non solo promuovono la socialità, ma ci ricordano anche quanto sia importante il valore culturale per la crescita della comunità.”

Un fine settimana che ha saputo celebrare la bellezza della cultura e la magia del Natale, regalando emozioni indimenticabili a cittadini e visitatori.