La campanella è tornata a suonare dopo 50 anni dall’esame di maturità del 1975

La campanella è tornata a suonare dopo 50 anni dall’esame di maturità del 1975: le studentesse di allora hanno provato l’emozione del ritorno in classe sugli stessi banchi di scuola di mezzo secolo fa. Una bella storia che ha per protagoniste una sezione di ex alunne diplomate nel ’75 della Scuola Magistrale presso l’istituto San Francesco di Sales, tutte donne, proprio alla vigilia della ammissione dei maschi prevista dall’anno successivo. Brividi di emozione, sorrisi di gioia e qualche lacrima per tutte loro subito dopo l’appello in classe del Dirigente Scolastico, Simone Polchi, che si è prestato ben volentieri a rappresentare gli insegnanti di allora in questa originale “rimpatriata” che si è conclusa ieri sera poi con la classica e torta all’insegna di aneddoti e ricordi belli.

“Ho accolto con grande piacere la classe (all’epoca di 37 studentesse, tutte femmine) della Scuola Magistrale che si diplomò al San Francesco di Sales nel 1975. Ironia della sorte, dall’anno successivo furono per la prima volta ammessi i maschi alle Salesiane. Dopo 50 anni abbiamo – ha dichiarato il Professor Polchi -abbiamo ripercorso insieme la storia della scuola e rivissuto l’emozione di rientrare in aula e respirare l’aria pura di un ambiente inimitabile per umanità e attenzione. Ho visto signore piangere dall’emozione anche solo per aver risalito le famose scale che conducono ai piani della scuola. Ringrazio Thea Benedetti (già funzionario del comune di Città di Castello) e Daniela Tofani, promotrici di questa iniziativa, per l’opportunità e saluto tutte con grande affetto”, ha concluso il Dirigente Scolastico, del Liceo Europeo San Francesco di Sales.

Le ragazze dell’Istituto San Francesco di Sales di Città di Castello in così tanto tempo non erano riuscite a trovare l’occasione per incontrarsi, come nelle mattinate condivise sui banchi di scuola, prese dagli impegni familiari e di lavoro, dalla famiglia, poi, ma anche separate dalle distanze (umbre, marchigiane, toscane e altrove) e da scelte e opportunità che dopo l’esame le hanno portate in città diverse. Un filo sottile però le ha tenute sempre unite, e grazie alle più intraprendenti, che hanno setacciato anche i social per ritrovare le compagne più lontane, si sono regalate il sogno della loro vita di incontrarsi ancora, nella stessa classe e banco di allora. A fine “lezione” prima della meritata “ricreazione”, una di loro ha letto in classe una toccante poesia che resterà fra i ricordi più belli della scuola: “è un evento speciale per la scuola magistrale, 50 anni son passati. Con l’esame in piena estate noi ci siamo diplomate.. poi la vita…poi l’amore…la famiglia e i suoi tesori. Poi un giorno per magia c’è chi trova una fotografia….”

Ecco la classe in rigoroso ordine alfabetico: Andrei Franca, Laura Badia, Dorisa Battistoni, Maria Antonietta Bellanti, Thea Benedetti, Frediana Benni, Anna Bucci, Brunella Bucci, Patrizia Caidominici, Carla Cardelli, Giovanna Corneli, Gina De Santis, Ivana Dormicchi, Elisabetta Franchi, Lucia Gianfranceschi, Mirella Mariotti, Silvana Melis, Loredana Moscatelli, Nadia Nardi, Stefania Norberti, Carla Pannilunghi, Patrizia Paolacci, Maria Elena Paoloni, Nadia Rossi, Claudia Rossini, Giovanna Testi, Daniela Tofani, Angela Tortini, Silvana Tricca, Anna Maria Valenti, Angela Venturini e Zucchini Eva. Plauso e congratulazioni per questa bella pagina di vita quotidiana e di scuola all’insegna di valori di amicizia autentici sono stati formulati dal sindaco Luca Secondi e dagli assessori, Letizia Guerri, Michela Botteghi e Benedetta Calagreti.