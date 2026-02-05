La biblioteca Carducci celebra gli innamorati e ogni affetto

San Valentino: i libri del cuore a Città di Castello

CITTÀ DI CASTELLO, 5-02-2026 – La cultura si prepara a celebrare il sentimento più nobile dell’essere umano con una veste rinnovata e inclusiva. Presso la biblioteca comunale “G. Carducci”, fervono i preparativi per un palinsesto dedicato alla festa degli innamorati che promette di coinvolgere l’intera comunità. Dal 9 al 14 febbraio, gli spazi di Via XI Settembre si trasformeranno in un laboratorio di emozioni attraverso l’iniziativa “Libri del cuore”. L’obiettivo è quello di offrire una selezione curata di opere che trattino l’amore in ogni sua declinazione: non solo il legame romantico tra partner, ma anche l’affetto profondo verso i genitori, la dedizione per i figli e il calore dell’amicizia sincera, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello.

Il potere della lettura come ponte emotivo tra le persone

L’originalità della proposta risiede nella capacità del libro di farsi portavoce di ciò che spesso resta inespresso. Chi sceglierà di prendere in prestito uno dei titoli suggeriti nell’area front office potrà trasformarsi in un messaggero d’affetto, donando la lettura alla propria “persona del cuore”. Questo gesto simbolico punta a rafforzare i legami interpersonali attraverso la condivisione di storie e riflessioni. Come sottolineato dall’assessore alla cultura Michela Botteghi, la lettura si conferma uno strumento d’elezione per accorciare le distanze, permettendo ai sentimenti di fluire liberamente e alle persone di incontrarsi su un terreno comune fatto di parole e visioni condivise.

La biblioteca come hub sociale e i numeri del successo

La scelta della Biblioteca Carducci come teatro di questo evento non è casuale. La struttura si conferma un organismo vivo, capace di intercettare le tendenze della contemporaneità senza dimenticare il proprio ruolo di scrigno storico. I dati relativi all’ultimo anno solare evidenziano una crescita esponenziale: le presenze hanno superato quota 36mila, segnando un incremento di oltre mille unità rispetto al periodo precedente. Questo risultato consolida la biblioteca come il principale punto di riferimento culturale e associativo per l’area di Città di Castello e per l’intero comprensorio dell’Altotevere, dimostrando come i cittadini percepiscano questo luogo non solo come un centro di studio, ma come una piazza sociale dinamica.

Un supporto educativo e relazionale per le famiglie

Oltre all’aspetto celebrativo, l’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di promozione sociale. L’amministrazione comunale intende ribadire l’importanza della biblioteca come alleata strategica delle famiglie nei processi educativi. Proporre occasioni di lettura condivisa durante ricorrenze simboliche permette di radicare l’abitudine al libro come momento di svago e crescita collettiva. La cura e la dedizione mostrate dai dipendenti e dai collaboratori del settore sono state elogiate pubblicamente, poiché permettono alla cittadinanza di vivere la cultura come un bene comune accessibile, capace di dare risposte diversificate e di adattarsi con flessibilità ai grandi eventi del calendario civile.

Un San Valentino all’insegna della cultura diffusa

Festeggiare il 14 febbraio tra gli scaffali della Carducci significa dunque abbracciare un’idea di amore universale. L’invito rivolto a residenti e turisti è quello di riscoprire il piacere di sfogliare una pagina insieme a chi si ama, lasciando che la letteratura diventi il collante di una comunità che trova nella cultura le proprie radici e il proprio futuro.