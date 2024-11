La Bibbia di Cazzullo e Ovadia incanta Città di Castello

La Bibbia di Cazzullo – Ieri sera, il Teatro degli Illuminati di Città di Castello ha ospitato un evento di grande richiamo: lo spettacolo “Il romanzo della Bibbia” di Aldo Cazzullo e Moni Ovadia. L’evento, che rappresenta l’unica tappa umbra del tour 2024, ha visto la presenza di un pubblico entusiasta e gremito in ogni ordine di posto, che ha applaudito a lungo i due artisti.

Cazzullo, noto giornalista e scrittore, ha narrato la storia della Bibbia, affiancato da Ovadia, attore e musicista, che ha interpretato il ruolo di Dio attraverso letture e canti. La musica, un elemento centrale dello spettacolo, è stata magistralmente eseguita da Giovanna Famulari, che ha saputo alternarsi tra diversi strumenti, arricchendo l’esperienza con un repertorio che spaziava dal sacro al contemporaneo.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Città di Castello e la Cooperativa “Il Poliedro”, supportato da vari sponsor che hanno reso possibile la sua realizzazione. Durante la performance, i protagonisti hanno esplorato alcuni dei momenti più significativi dell’Antico Testamento, toccando temi e figure iconiche come la Creazione, Sodoma e Gomorra, e l’Arca di Noè. Il racconto ha messo in luce la grande vicenda umana sotto l’occhio divino, dalle origini fino ai giorni nostri.

“È stato un onore portare in Umbria, in una città così ricca di storia e arte, le storie della Bibbia e delle nostre radici culturali”, ha dichiarato Aldo Cazzullo al termine dello spettacolo, affermando di essere grato per l’accoglienza ricevuta. La sua performance ha suscitato una forte risonanza emotiva tra i presenti, culminando in un’affollata sessione di firme del libro che ha ispirato lo spettacolo, attualmente in vetta alle classifiche.

Moni Ovadia, pur non essendo un credente, ha espresso come il lavoro di Cazzullo lo abbia coinvolto profondamente: “Mi sono ritrovato in questa lettura. È stata un’esperienza unica”. A testimoniare l’importanza dell’evento, erano presenti diverse autorità locali, tra cui il sindaco Luca Secondi e la presidente della Cooperativa “Il Poliedro”, Alessandra Garavani, che hanno sottolineato il valore culturale dell’iniziativa e ringraziato gli sponsor.

Il vescovo Luciano Paolucci Bedini, insieme ai parlamentari Catia Polidori e Walter Verini, ha accolto con favore l’iniziativa, confermando la significativa partecipazione della comunità. “Non è la prima volta che Cazzullo e Ovadia si esibiscono qui. Ogni volta, portano un valore aggiunto alla nostra città”, hanno commentato le autorità, evidenziando l’affetto e l’interesse del pubblico per progetti culturali di questo tipo.

La serata ha lasciato un segno profondo negli spettatori, che hanno potuto riflettere sulle storie antiche, le loro origini e il loro impatto sulla cultura contemporanea. Con un mix di narrazione, musica e interpretazione, “Il romanzo della Bibbia” è riuscito a catturare l’attenzione di una platea variegata, dimostrando ancora una volta come l’arte possa unire e commuovere.

L’evento ha rappresentato non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’importante opportunità di approfondimento culturale, capace di risvegliare il dialogo su temi universali e senza tempo. Concludendo la serata, gli applausi scroscianti hanno confermato il successo di una performance che ha lasciato il segno, promettendo di rimanere nella memoria collettiva di Città di Castello.