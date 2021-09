Filiera km0 Città di Castello-Pietralunga, sabato 25 la presentazione del progetto “De Gustibus”

Far crescere e far conoscere la filiera agroalimentare a chilometro zero tra Città di Castello e Pietralunga. E’ l’obiettivo del progetto “De gustibus”, nato dalla partnership tra le due amministrazioni comunali e alcune aziende agricole del territorio, che sarà presentato sabato 25 settembre alle ore 11.00 presso l’ASP G.O. Bufalini di Città di Castello.

Nell’iniziativa verranno divulgate finalità e calendario degli eventi previsti dal progetto, che è finanziato dal GAL Alta Umbria grazie al contributo del PSR Regione Umbria 2014-2020 – Misura 19.2.1.8 – “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali Alta Umbria Food”. Ai saluti dei sindaci di Città di Castello e Pietralunga seguiranno la presentazione del progetto e alcune relazioni che coinvolgeranno amministratori, esperti e rappresentanti della filiera agricola locale in una riflessione sul legame tra turismo e sostenibilità ambientale nel percorso di valorizzazione delle potenzialità dei produttori del territorio e di innovazione delle aziende.

Al termine della mattinata, che si svolgerà nel rispetto delle normative per il contenimento della diffusione del Covid-19 e quindi con l’obbligo del Green Pass per i partecipanti, è prevista una degustazione dei prodotti locali, dal tartufo, al vino fino all’olio e alla carne, in un brunch offerto dall’ASP G.O. Bufalini, ente che gestirà tutte le degustazioni previste in calendario nell’ambito del progetto.