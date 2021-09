Torna l’appuntamento con Fiere di Settembre, dal 10 al 12 settembre

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 si svolgeranno in piena sicurezza le Fiere di Settembre, l’evento per eccellenza atteso dalla comunità umbertidese in occasione dei festeggiamenti della sua Santa Patrona, la Madonna della Reggia.

L’edizione 2021 assegna in maniera definitiva la disposizione in una unica fila del percorso fieristico. Tutto questo al fine di dare ampio spazio alla passeggiata dei visitatori e di evitare assembramenti. I posteggi saranno sulla fila sinistra di viale Unità d’Italia e di via Morandi (secondo la direzione viale Unità d’Italia – via Kennedy), come già proposto lo scorso anno per far fronte all’emergenza. Il risultato ottenuto è frutto di un lavoro di condivisione tra l’Amministrazione Comunale e tutte le associazioni di categoria avviatosi a marzo 2021.

Le Fiere di Settembre quest’anno si arricchiscono con via XX Settembre, un signficativo ritorno dopo quasi venti anni. Proprio in questa via viene dislocata l’area riservata alla dimostrazioni e agli eventi. Una delle novità più rilevanti è infatti la creazione di una Area Workshop/Eventi nel parco adiacente la scuola primaria “Giuseppe Garibaldi” presso il quale tante associazioni del territorio (dalla Protezione Civile alla Croce Rossa Italiana, dalle scuole di danza fino alle associazioni culturali) stanno chiedendo di alternarsi con performance e attività dimostrative mettendo in atto il vero significato dell’animo promozionale dell’evento fieristico. Le dimostrazioni e gli eventi, che prima si svolgevano in piazza Marx, ora saranno svolti in un’area più ampia e fruibile.

Confermate le tradizionali vie delle Fiere, ovvero: viale Unità d’Italia, piazza Marx, via Morandi e via Tusicum. Torna anche la “Via del gusto”, con l’obiettivo di proporre le eccellenze agroalimentari del territorio e di tante regioni d’Italia. Per il secondo anno consecutivo l’Amministrazione Comunale ha vinto il bando di promozione del territorio messo a disposizione dal Gruppo Azione Locale (Gal) Alta Umbria.

LEGGI ANCHE – Umbertide celebra la Madonna della Reggia patrona della città

Nell’edizione di quest’anno torna finalmente la possibilità di sedersi e mangiare lungo il percorso ciò che verrà proposto dai truck food presenti in fira. Presso il parco tra via Tusicum e piazza Marx sarà presente il consueto luna park per i più piccoli. I visitatori avranno a disposizione gratuita due parcheggi nelle vicinanze dei due ingressi principali della fiera, ovvero il parcheggio della stazione ferroviaria e quello della piscina comunale.

Tutti gli operatori commerciali partecipanti alla fiera dovranno essere obbligatoriamente in possesso del Green Pass e dovranno indossare le mascherine. Il Green Pass e l’utilizzo delle mascherine è obbligatorio anche per tutti i visitatori della fiera e, come stabilito dalla normativa, saranno effettuati controlli a campione da parte delle autorità competenti. Per l’evento è stato redatto un Piano Sicurezza con le specifiche anti Covid che è stato inviato alla Questura di Perugia e alle autorità competenti.

L’Amministrazione Comunale ringrazia il Corpo della Polizia Locale e gli uffici comunali competenti per il prezioso supporto, il Gal Alta Umbria, il Gruppo Protezione Civile e il locale comitato della Croce Rossa Italiana per il supporto che mai fanno mancare e per il servizio pieno di umanità e professionalità che mettono a disposizione dei cittadini umbertidesi e dei visitatori.