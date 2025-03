ITS Umbria: Formazione Innovativa Meccatronica e Cartotecnica

Corso post-diploma gratuito, specializzazione per il settore industriale

ITS Umbria Academy ha presentato i progressi del corso biennale “Tecnico Superiore in Meccatronica e Cartotecnica”, un’iniziativa formativa gratuita post-diploma. Il corso, avviato in ottobre, mira a preparare i giovani per le esigenze delle aziende nei settori meccatronico e cartotecnico dell’Alta Valle del Tevere.

La conferenza stampa ha visto la partecipazione di figure chiave come Luca Secondi, sindaco di Città di Castello, Stefano Veschi, sindaco di San Giustino, e Letizia Michelini, consigliere regionale. Oscar Proietti, direttore tecnico di ITS Umbria Academy, ha illustrato i dettagli del programma, insieme a Leonardo Bambini e Claudio Bigi di Confindustria Umbria, e Giovanni Granci, presidente della Scuola Bufalini.

La prima fase del corso, frequentata da 11 studenti, si è concentrata su materie di base come matematica, inglese e tecnologie dei materiali. Successivamente, la formazione si è spostata al Labomec ITS di Foligno, dove gli studenti hanno approfondito la meccatronica, imparando l’uso di software 3D e sistemi di automazione. ITS Umbria Academy ha fornito trasporti gratuiti per gli studenti dell’Alta Valle del Tevere.

La prossima fase, presso la Scuola Bufalini di Città di Castello, si concentrerà sulla cartotecnica, con lezioni su chimica, packaging e grafica digitale. Aziende come Artegraf e Tecnocarta collaborano al programma, offrendo docenze e opportunità di tirocinio nel 2026.

Leonardo Bambini ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e imprese per formare professionisti qualificati. Nicola Modugno, direttore di ITS Umbria Academy, ha evidenziato l’innovazione del corso e la sua rilevanza per il settore locale.

I sindaci Luca Secondi e Stefano Veschi hanno elogiato l’iniziativa, sottolineando il legame tra tradizione e futuro nel settore grafico-cartotecnico.

ITS Umbria Academy, fondata nel 2011, conta 450 nuovi iscritti all’anno e collabora con 400 aziende. I corsi si tengono in sedi a Perugia, Foligno, Terni, Città di Castello e Montefalco.

A partire dal 26 marzo, ITS Umbria Academy terrà open day in varie sedi. A Città di Castello, l’appuntamento è per giovedì 3 aprile alle 17:00 presso la Biblioteca Comunale “Carducci”. Questi eventi forniranno informazioni sul programma per il biennio 2025-2027.