Invecchiamento attivo, Foligno celebra la fisioterapia

McDonald’s, la “Salvaeuro Wallet Dance” contagia i ristoranti d’Italia ASSAGO (MILANO) (ITALPRESS) – Dal McDonald’s di Assago (Milano) fino alla Calabria e alle Isole: c’è un fenomeno che sta contagiando i ristoranti McDonald’s di tutta la Penisola, si tratta della “Salvaeuro Wallet Dance”. Il primo flashmob è partito all’ora di pranzo del 17 settembre e ora sta diventando un trend. Improvvisamente la musica è […]

Ai Mondiali l’Italvolley batte l’Ucraina e vola agli ottavi Gli azzurri vincono 3-0 e superano il girone; domenica sfideranno l'Argentina.

Piantedosi “Rischi terrorismo anche dai flussi di migranti irregolari” PALERMO (ITALPRESS) – “Le ricadute negative sulla sicurezza del nostro Paese arrivano dai conflitti in corso in Medio Oriente e Ucraina: ogni giorno viviamo il rischio che determinati soggetti vogliano realizzare attacchi terroristici nel nostro territorio”. A dirlo è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in collegamento video con ‘Palermo, crocevia del Mediterraneò, organizzato da Med-Or […]

Farci “Relazioni Italia-Uzbekistan si muovono attraverso le persone” ROMA (ITALPRESS) – Le relazioni tra l’Italia e l’Uzbekistan “si muovono attraverso le persone”. Lo ha dichiarato Marco Farci, vicepresidente della Camera di Commercio Italia-Uzbekistan, intervistato da Claudio Brachino all’interno della rubrica di geopolitica Diplomacy Magazine dell’Agenzia Italpress. “Con la visita della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo accelerato delle relazioni che già stavano andando […]

Ambasciatore Uzbekistan “Relazioni con Italia a un livello storico” ROMA (ITALPRESS) – Le relazioni tra Italia e Uzbekistan hanno raggiunto “un livello storico”. Lo ha affermato l’ambasciatore dell’Uzbekistan a Roma, Abat Fayzullaev, intervistato da Claudio Brachino per Diplomacy Magazine, format tv dell’agenzia Italpress. “Le relazioni tra i nostri due Paesi sono ad un livello storico. L’Italia è uno dei principali partner dell’Uzbekistan in Europa, […]

Engel & Vòlkers punta su Fregene e partnership con Bagno Saint Tropez ROMA (ITALPRESS) – Engel & Vòlkers Italia, leader internazionale nel segmento Real Estate di pregio, punta su Fregene e sulle aree limitrofe del litorale romano. Una zona che gode di una posizione strategica vicina alla Capitale e all’aeroporto di Fiumicino, capace di coniugare natura, servizi di alto livello e un’atmosfera rilassata e raffinata.“Fregene si conferma […]

Meloni “Giornata storica per l’Europa, galleria Brennero opera immensa” BRENNERO (BOLZANO) (ITALPRESS) – “Italia e Austria sono due nazioni che sono profondamente unite dalla loro storia e geografia, che sono partner di primo piano in Europa. Oggi noi compiamo insieme un passo decisivo per la realizzazione di una delle opere infrastrutturali più grandi di tutto il Continente, è una giornata storica non solo per […]

Banca del Fucino e Fondazione Musica per Roma insieme per “Cantamondo” ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino sostiene Cantamondo, il progetto nato nel 2022 e promosso da Fondazione Musica per Roma e Teatro dell’Opera di Roma, che porta il canto corale nelle scuole primarie della Capitale come strumento di incontro, divertimento e crescita. Il coro multiculturale, curato da Oscar Pizzo e diretto dai Maestri Francesca Rini […]

Giustizia, via libera della Camera alla separazione delle carriere ROMA (ITALPRESS) – Con 243 voti favorevoli e 109 contrari, l’Aula della Camera ha dato il via libera alla separazione delle carriere in terza lettura. La riforma della giustizia ora attende l’ultimo passaggio parlamentare da Palazzo Madama. Non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta, sarà poi necessario il referendum confermativo in programma nella primavera del […]