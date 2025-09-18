Invecchiamento attivo, Foligno celebra la fisioterapia

Evento gratuito per prevenire fragilità e cadute
Sabato 20 settembre il Centro Studi Città di Foligno – Università della Terza Età ospiterà una giornata dedicata alla Giornata Mondiale della Fisioterapia, con il tema “Invecchiamento attivo: prevenire fragilità e cadute con la fisioterapia e l’esercizio fisico”, promossa dall’Ordine Regionale dei Fisioterapisti dell’Umbria. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Foligno, dall’Università di Perugia e da altre istituzioni sanitarie, mira a sensibilizzare cittadini di tutte le età, con un focus sulla terza età, sull’importanza di mantenere il corpo in movimento per preservare autonomia e benessere.
Come riporta la società organizzatrice, l’evento, aperto gratuitamente al pubblico dalle 9:00 alle 13:00, propone un percorso interattivo a stazioni, con oltre 30 professionisti tra fisioterapisti e medici. I partecipanti potranno approfondire la conoscenza dell’artrosi, del mal di schiena e delle strategie di prevenzione delle cadute, usufruendo di valutazioni funzionali personalizzate per i primi 48 iscritti. Saranno inoltre distribuiti opuscoli con consigli pratici per integrare l’attività fisica nella vita quotidiana, sottolineando il ruolo centrale del sistema muscolo-scheletrico nella salute e nella longevità.
L’iniziativa riflette le sfide legate all’invecchiamento della popolazione italiana: quasi un cittadino su quattro ha più di 65 anni, e le persone sopra gli 80 superano i bambini sotto i 10 anni. In questo contesto, prevenire fragilità e cadute significa non solo prolungare la vita, ma migliorarne la qualità, con effetti positivi sulle famiglie e sul sistema sanitario. La partecipazione all’evento è gratuita, ma limitata a 100 posti, garantendo così un’esperienza educativa e interattiva per chi vi prenderà parte.
Commenta per primo