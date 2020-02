Intonaco si stacca da sottopassaggio E45 allo svincolo di Pierantonio

Alcune parti d’intonaco si sono staccate da un sottopassaggio della E45 nell’area dello svincolo di Pierantonio, frazione di Umbertide. I vigili del fuoco e personale dell’Anas hanno verificato che non c’è alcun rischio per la stabilità della struttura. Il traffico lungo la E45 non ha subito alcuna interruzione nemmeno durante l’intervento di rimozione del materiale.