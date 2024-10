Interventi da 70 mila euro per il verde a Città di Castello

L’amministrazione di Città di Castello ha avviato una serie di interventi volti a migliorare il decoro urbano e potenziare il verde pubblico, con un investimento complessivo di oltre 70 mila euro. Il progetto, approvato dalla Regione, include due iniziative principali: una rivolta al parco di Montedoro e l’altra all’area circostante il CVA di Trestina.

Per il parco di Montedoro, il comune destinerà 30 mila euro all’adeguamento e al potenziamento delle attrezzature ludiche e degli arredi presenti. Questo intervento è finalizzato a rendere l’area più accogliente e funzionale per i cittadini, in particolare per i bambini. La realizzazione di nuovi giochi e l’adeguamento di quelli esistenti sono parte integrante del progetto, che mira a migliorare l’esperienza degli utenti. Inoltre, sarà implementata una maggiore presenza di alberi nelle vicinanze delle aree gioco, per garantire ombra e comfort durante le stagioni più calde.

Nella frazione di Trestina, i lavori sono già stati avviati con la spesa di altri 30 mila euro destinati alla creazione di un parco pubblico attrezzato. Qui, l’AFOR è responsabile dell’esecuzione dei lavori, che includeranno la realizzazione di un marciapiede per collegare i due lati dell’area. Questa opera è considerata fondamentale per migliorare l’accessibilità e la fruibilità del parco, permettendo anche di installare piante, giochi e arredi che rispondano alle esigenze dei residenti e dei visitatori.

L’area in questione si estende tra via D’Aquino e via Unione Sovietica, e il progetto prevede l’installazione di una staccionata di perimetro per delimitare l’area del parco. I giochi per bambini saranno specificamente progettati per le fasce d’età dai 2 ai 6 anni e comprenderanno strutture come molle a seduta singola e inclusiva. Saranno inoltre previsti spazi per il riposo e la socializzazione, dotati di panchine e tavoli, con particolare attenzione all’inclusività per persone con disabilità.

A supporto di queste iniziative, l’amministrazione ha previsto un ulteriore investimento di 4.500 euro per la creazione di manufatti necessari all’installazione di un impianto di illuminazione pubblica lungo il percorso pedonale. Questo permetterà di migliorare la visibilità e la sicurezza, rendendo l’area più fruibile anche in orari serali.

Per quanto riguarda il parco di Montedoro, oltre al rinnovo delle attrezzature ludiche, saranno installati tavoli da pic-nic con sedute adatte anche per le persone con disabilità, oltre a tavoli dedicati ai bambini e agli adolescenti. Tra le novità, ci sarà anche una palestra d’arrampicata per i giovani dai 6 ai 14 anni e un tavolo da ping-pong, per incentivare attività ricreative all’aria aperta.

Infine, l’amministrazione ha destinato 7.500 euro ad AFOR per il ripristino della staccionata nei Giardini di Don Bruno, situati nel quartiere Graticole. L’intervento prevede lo smantellamento delle parti usurate e il rifacimento della recinzione, per garantire la sicurezza e la fruibilità degli spazi verdi dedicati ai bambini. Con queste iniziative, Città di Castello punta a migliorare significativamente la qualità degli spazi pubblici, rendendoli più vivibili e accoglienti per tutti i cittadini.