Innovativa Inclusione Digitale: DigiPASS dell’Altotevere peri cittadini

Nel cuore della Biblioteca comunale Carducci di Città di Castello, si è dato il via a un progetto innovativo che sta rivoluzionando l’accesso digitale per i cittadini dell’Alta Valle del Tevere. Le Reti di Facilitazione Digitale per la Zona Sociale 1, inaugurando le loro attività presso la nuova sede di Palazzo Vitelli a San Giacomo, stanno dimostrando di essere un ponte cruciale per abbattere le barriere del digital divide.

L’iniziativa, guidata dagli esperti facilitatori digitali dell’ASP Bufalini, è un faro di opportunità per i residenti di Città di Castello, Citerna, San Giustino e Umbertide. Questi sportelli offrono un sostegno prezioso nell’orientarsi nel mondo digitale, dall’utilizzo dello SPID ai servizi online della pubblica amministrazione, dall’iscrizione scolastica alla gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico, fino alla richiesta di certificati anagrafici e alle domande per l’assegnazione delle case popolari.

I numeri parlano chiaro: dall’inizio del 2024, circa 600 nuovi utenti hanno varcato la soglia dei Punti Digitali Facile DigiPASS, evidenziando una crescente domanda di competenze digitali. L’appoggio delle istituzioni locali e regionali testimonia l’importanza di questo servizio. L’obiettivo è promuovere una cittadinanza digitale attiva e inclusiva, un’ambizione che si inserisce perfettamente nei propositi del PNRR.

Con l’adesione alla Rete Nazionale dei Punti di Facilitazione, gli sportelli si arricchiranno di nuovi strumenti per raggiungere le fasce più vulnerabili della popolazione, garantendo un accesso equo e informato alle risorse digitali. I Facilitatori Digitali non si limitano al supporto nelle pratiche online, ma offrono anche corsi di informatica di base, che trattano argomenti cruciali come la messaggistica istantanea, l’utilizzo di applicazioni, la sicurezza online e altro ancora.

In un’ottica di inclusione, presso il CVA di Selci, è stato organizzato un corso speciale di alfabetizzazione digitale per persone sorde, in collaborazione con l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi. Gli interpreti LIS hanno reso accessibili le lezioni, dimostrando un impegno concreto per garantire l’accessibilità digitale a tutti.

Inoltre, i DigiPASS stanno supportando i cittadini nella complessa procedura di richiesta di alloggi di Edilizia Residenziale e Sociale Pubblica, rendendo più agevole e trasparente il processo di compilazione online delle istanze.

Con orari flessibili e presidi distribuiti strategicamente, i DigiPASS si pongono come punti di riferimento essenziali per la comunità locale. Il loro impegno quotidiano verso un’innovativa inclusione digitale promette di trasformare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, aprendo nuove porte verso un futuro digitalmente equo e accessibile per tutti.