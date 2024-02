Incontro “Famiglia ed educazione, capitalismo e mercificazione”

La cultura che ha trasformato tutto in merce, dove la scala sociale è determinata dal tipo di consumi che vengono effettuati, che ha reso i figli una conquista individuale, un trofeo di cui andare fieri, un prodotto acquistabile, dove anche il sesso viene strumentalizzato e mercificato, e ha finito per rendere sterile la società che non trova neanche più la forza di riprodursi, anche se ne percepisce ancora il desiderio. Che ruolo ha la famiglia in questo scenario? La famiglia resta l’unico baluardo a difesa e custodia dell’umano e rappresenta il più grande nemico del mercato globale.

Dobbiamo avere il coraggio di raccontare e riaffermare la centralità della famiglia come risorsa sociale ed educativa, perché è la famiglia, la migliore garanzia per combattere i rischi di recessione, sociale prima che economica, presenti nel contesto odierno. Ne parliamo Sabato 17 Febbraio a Città di Castello dalle ore 15.30, nella sala RossiMonti della Biblioteca Comunale Carducci insieme a relatori di spicco che, su invito delle Associazioni “PROVITA & FAMIGLIA ONLUS” e “PERSONA & PERSONE”, incontreranno il pubblico, per discutere e riflettere sul tema centrale della famiglia. Aprirà l’evento Alessandro Bartoli, Presidente dell’Associazione “Persona&Persone, con i saluti e una breve illustrazione delle motivazioni che hanno dato luogo all’evento Antonio Brandi, Presidente dell’Associazione Provita & Famiglia, parlerà di “Capitalismo, Cristianesimo e mercificazione della donna”, per raccontare di come il cristianesimo e il capitalismo siano antitetici uno rispetto all’altro e di come l’utilitarismo alla base del capitalismo abbia finito per influenzare la persona umana e in special modo la donna, non più valorizzata nelle sue specificità.

Marco Rizzo di Democrazia Sovrana e Popolare – che si soffermerà sul tema : “L’uomo e la donna nella società capitalistica: da persona a consumatore”. Marcello Foa noto Giornalista, conduttore su Radio Rai 1 della trasmissione “Giù la maschera”ed ex presidente RAI nel suo intervento dal titolo “Vivere in un sistema (in)visibile: il ruolo dei media “ ci racconterà il potere dei mezzi di comunicazione di massa e la loro capacità di modellare la realtà sociale.

Maria Rachele Ruiu , Portavoce dell’Associazione ProVita& Famiglia, ha invece il compito di raccontare “Famiglia, culla della Vita”, luogo privilegiato in cui i bambini possono sviluppare le proprie capacità relazionali, cognitive, dove possono imparare nella concretezza del fare, dello stare insieme agli altri, del superare le proprie difficoltà, crescere , maturare, diventare persone autonome, consapevoli e più difficilmente condizionabili. Monsignor Paolucci Bedini, Vescovo della Diocesi di Città di Castello e Gubbio condividerà l’insegnamento della Chiesa Cattolica sul tema “Famiglia come dono di Dio agli uomini”.

Modererà gli interventi Roberta Zati. Vogliamo offrire la possibilità di una riflessione non conformata alle ideologie oggi imperanti sul tema, perché la nostra società ha bisogno di testimoni e di impulsi positivi, di uomini e donne non relegati alla dimensione del conflitto, ma costruttori capaci di formare famiglie in grado di promuovere il bello, il buono e il vero…perché finchè c’è famiglia c’è speranza!