Incidente mortale E45 chiusa al km 115 traffico bloccato

Deviazioni obbligate e lunghe code verso Città di Castello

Incidente mortale al chilometro 115 della strada statale 3 Bis “Tiberina” (E45) con chiusura temporanea della carreggiata in direzione Cesena e traffico completamente deviato. Il sinistro ha coinvolto due veicoli, tra cui un mezzo pesante, e il bilancio è di una persona deceduta.

L’impatto si è verificato nel tratto extraurbano compreso tra il km 111 e il km 118, segmento a scorrimento veloce utilizzato quotidianamente da pendolari e trasporto merci. Le condizioni dei mezzi e la necessità di mettere in sicurezza l’area hanno imposto l’immediata interruzione della circolazione, con la conseguente formazione di rallentamenti e code già nei minuti successivi all’emergenza.

Viabilità riorganizzata e deviazioni

Per consentire l’arrivo dei soccorsi e lo svolgimento dei rilievi, la circolazione è stata indirizzata fuori dalla superstrada con uscita obbligatoria allo svincolo di Promano (km 111). Il traffico viene convogliato sulla viabilità alternativa lungo la ex SS3 Bis, con rientro a Città di Castello sud (km 118,200).

La deviazione sta generando tempi di percorrenza più lunghi e un carico maggiore sulle arterie secondarie, soprattutto per i mezzi pesanti diretti verso nord. La segnaletica temporanea e il personale su strada regolano i flussi per limitare le criticità.

Soccorsi e messa in sicurezza

Sul posto sono operative le squadre Anas, impegnate nella gestione della carreggiata e nelle operazioni di ripristino, insieme alle forze dell’ordine e ai sanitari del 118. Le attività comprendono la rimozione dei veicoli incidentati, la pulizia del piano viabile e la verifica delle condizioni dell’infrastruttura.

Parallelamente vengono effettuati gli accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica del sinistro e chiarire le cause dell’impatto.

Ripercussioni sul traffico regionale

La chiusura del tratto al km 115 sta avendo ripercussioni sull’intero corridoio umbro della E45, asse strategico di collegamento tra centro e nord Italia. Camion, autobus e auto private vengono progressivamente smistati sulle strade locali, con rallentamenti diffusi e percorrenze meno regolari.

La riapertura avverrà solo dopo il completamento delle operazioni di sicurezza e il ripristino delle normali condizioni di transito, così da garantire la tutela degli utenti e la piena funzionalità della carreggiata.

Dati principali
Strada: SS 3 Bis Tiberina (E45)
Direzione: Cesena
Punto: km 115,000
Veicoli coinvolti: 2 (di cui 1 mezzo pesante)
Vittime: 1
Uscita obbligatoria: Promano km 111,000
Rientro: Città di Castello sud km 118,200
Gestione: Anas e forze dell’ordine

 

