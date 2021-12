Chiama o scrivi in redazione

Incidente mortale a Città di Castello, scontro auto e furgone corriere

Incidente mortale in Via delle Terme a Città di Castello, incrocio con via Palmiro Togliatti. Una Fiat uno di vecchio modello e un furgone di un corriere si sono scontrati. E’ accaduto alle ore 11,30 di sabato 18 dicembre. Una persona è morta, si tratta del conducente della Fiat: un uomo di 81 anni. Sul posto i vigili del fuoco di Città di Castello.