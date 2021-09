Chiama o scrivi in redazione

Incidente mortale a Città di Castello, muore, investita da un’auto una 69enne

Una donna di sessantanove anni (69) è morta questa mattina, in un incidente avvenuto a Città di Castello. DA quanto si apprende dalle forze dell’ordine la tragedia si sarebbe consumata tra via De Cesare e via Ferrer. La donna, che era originaria di Pietralunga, è morta sul colpo causa le terribili ferite riportate.

Da quanto si sa stava passeggiando in biciletta – un po’ come successo nel Folignate – quanto è stata investita da una vettura. Al volante dell’auto un giovane cui, la Polizia locale tifernate ha ritirato la patente.