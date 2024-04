Incidente frontale su E45 tra Promano e Castello, ferite due donne

Incidente frontale su E45 – I Vigili del Fuoco di Città di Castello sono attualmente al lavoro su un incidente che si è verificato sulla E45, tra le uscite di Promano e Città di Castello sud. L’incidente, che ha coinvolto due auto in un frontale, si è verificato in un tratto di strada a doppio senso di marcia a causa di lavori in corso.

Le due conducenti delle auto coinvolte nell’incidente sono state soccorse dai Vigili del Fuoco. Una delle due è stata estratta dall’auto con l’ausilio del divaricatore, uno strumento utilizzato per aprire le lamiere delle auto in caso di incidenti gravi, e consegnata alle cure del 118, il servizio di emergenza sanitaria.

Al momento, si sta attendendo l’arrivo della seconda ambulanza per prestare ulteriori soccorsi. A causa dell’incidente, la E45 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti.

Sul posto dell’incidente sono presenti anche le forze dell’ordine per gestire la situazione e indagare sulle cause dell’incidente. La Polizia Stradale sta effettuando i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.