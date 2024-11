Incidente a Città di Castello, due feriti in via Aretina

Incidente a Città di Castello – Alle 14:00, i Vigili del Fuoco di Città di Castello sono stati chiamati a intervenire in via Aretina, nei pressi della fontana del Boschetto, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Secondo quanto riportato, lo scontro ha causato ferite a due uomini, occupanti di una delle vetture. I feriti sono stati prontamente assistiti dal personale sanitario del 118, accorso sul luogo dell’incidente per fornire cure immediate.

Intervento delle autorità

Oltre ai soccorritori, è stata coinvolta anche la Polizia Locale, che ha gestito la viabilità nell’area e ha eseguito i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada, già caratterizzata da un intenso flusso di traffico, è stata temporaneamente parzialmente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza.

Dettagli sulle operazioni

Orario dell’incidente: 14:00

14:00 Luogo: via Aretina, zona fontana del Boschetto

via Aretina, zona fontana del Boschetto Mezzi coinvolti: due autovetture

due autovetture Soccorsi: Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118

Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118 Autorità intervenute: Polizia Locale per rilievi e gestione del traffico

Le cause dell’incidente non sono state ancora chiarite e sono oggetto di indagine. Gli agenti della Polizia Locale stanno analizzando le tracce e ascoltando i testimoni presenti al momento dello scontro.

Impatti sulla viabilità

La viabilità in via Aretina è stata parzialmente interrotta durante le operazioni di soccorso, creando rallentamenti in entrambe le direzioni. Tuttavia, grazie al rapido intervento delle squadre di emergenza, la situazione è stata riportata alla normalità nel tardo pomeriggio.

L’incidente ha suscitato l’interesse della comunità locale, che sottolinea l’importanza di una maggiore prudenza sulle strade, soprattutto nelle zone ad alta densità di traffico come quella interessata dall’evento.

Le condizioni dei due uomini feriti non sono state rese note nel dettaglio, ma fonti mediche confermano che sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti e cure. Non si segnalano altre persone coinvolte nell’incidente.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti man mano che emergeranno nuovi dettagli sull’accaduto.