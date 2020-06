Chiama o scrivi in redazione

Incendio nella notte in via dei Casceri a Città di Castello

Attimi di panico a Città di Castello. Un’auto nel cuore della notte si è incendiata. E’ successo intorno alle 2,30 in via Casceri, in pieno centro abitato. Le fiamme altissime del veicolo hanno svegliato i residenti che preoccupati hanno allertato subito la sala operativa del 115. I vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello sono arrivati sul posto ed hanno avuto ragione delle fiamme. Sono state ore ed ore di intenso lavoro fino al completamento dello spegnimento. Si indaga sull’origine del rogo, nessuna ipotesi viene esclusa, nemmeno quella dolosa. Sul posto anche una pattuglia della polizia di Stato.