Incendio nella notte in un casa a Città di Castello muore una donna di 82 anni

Incidente in una abitazione a Città di Catello. E’ accaduto nel corso della notte, in torno alle ore 4.50 tra via Ferrer e Via Tina. Una donna del 37 è stata trovata morta. L’allarme è stato lanciato da un vicino di casa. Le cause sono in fase di accertamento, sul posto anche 118 e i carabinieri.

Sembra che l’incendio si sia sviluppato su un divano e la signora è stata ritrovata vicino al bagno dove c’era l’acqua aperta. Probabilmente si era accorta ed ha tentato di spegnere l’incendio ma il fumo è stato letale.