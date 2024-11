Inaugurato il Mini-Metropolis, Umbertide riacquista il cinema

Inaugurato il Mini-Metropolis – Mercoledì 27 novembre è stato un giorno di grande emozione per la città di Umbertide, che ha visto l’inaugurazione del Mini-Metropolis, il nuovo cinema temporaneo allestito all’interno dei locali di “La Piattaforma”. Con 60 posti a disposizione, la nuova struttura offre agli appassionati del grande schermo una programmazione variegata, che ha subito riscosso un enorme successo tra i cittadini.

Alla cerimonia di apertura, accanto ai gestori di Anonima Impresa Sociale, si è unita la vicesindaco Annalisa Mierla, che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale. La prima proiezione, il film d’animazione “Oceania 2” della Disney, ha attratto un pubblico giovane, mentre in serata è stato possibile assistere alla versione restaurata di uno dei capolavori di Quentin Tarantino, “Pulp Fiction”, proiettato in lingua originale. L’entusiasmo dei presenti ha confermato quanto la riapertura di questo spazio cinematografico fosse attesa.

La realizzazione del Mini-Metropolis arriva dopo una lunga pausa dovuta alla chiusura del cinema storico di piazza Carlo Marx, avvenuta lo scorso ottobre per lavori di manutenzione. Nonostante il fermo, l’Amministrazione comunale e Anonima Impresa Sociale hanno lavorato senza sosta per dare vita a una soluzione temporanea che permettesse alla cittadinanza di continuare a godere del cinema, senza perdere il legame con la cultura.

La struttura de “La Piattaforma” è stata quindi trasformata in un cinema funzionale, mantenendo vivo lo spirito della comunità anche nei mesi difficili, quando anche altri luoghi di cultura come il Museo di Santa Croce, il Centro Socio-Culturale San Francesco, il Teatro dei Riuniti e il Centro La Piattaforma erano stati chiusi per lavori. In questo contesto, il cinema si è rivelato un punto di riferimento fondamentale per i cittadini, e la sua riapertura è stata descritta come un vero e proprio “miracolo” da parte della vicesindaco Mierla, che ha ringraziato in particolare i membri di Anonima Impresa Sociale e l’ufficio tecnico comunale per l’impegno profuso.

Il cinema temporaneo è anche un segnale forte di ripartenza, come sottolineato dallo stesso gruppo di Anonima Impresa Sociale, che ha evidenziato il contributo delle imprese locali per allestire la sala. “Abbiamo salvato il Natale”, è stata la dichiarazione che ha chiuso l’intervento della gestione, augurandosi che il Mini-Metropolis torni presto a essere un centro vitale della cultura e delle attività sociali per Umbertide.

La nuova sede del cinema si inserisce in una visione più ampia, volta a rispondere alle esigenze culturali dei cittadini e a mantenere il legame con le tradizioni locali, soprattutto in un periodo di difficoltà. Il progetto è stato reso possibile grazie alla sinergia tra l’Amministrazione comunale e il gruppo Anonima Impresa Sociale, che hanno dimostrato come, con determinazione e collaborazione, sia possibile superare le difficoltà e riaprire un luogo di incontro, svago e crescita culturale per tutta la comunità.

Il Mini-Metropolis rappresenta ora una tappa importante per il cinema di Umbertide, in attesa che la storica sala cinematografica di piazza Carlo Marx possa tornare alla sua sede originaria, nel contesto di una programmazione che si prevede ricca e variegata. L’inaugurazione di questa nuova realtà segna un passo significativo nel percorso di recupero e rilancio dei luoghi culturali della città, che hanno visto affrontare non poche sfide durante l’ultimo anno.