Inaugurati 10 laboratori innovativi, investimento di 1 mln di €

Inaugurati 10 laboratori – L’Istituto di Istruzione Superiore “Patrizi – Baldelli – Cavallotti” di Città di Castello ha celebrato l’inaugurazione di 10 laboratori innovativi, segnando un importante passo verso la modernità. Questi laboratori, diffusi in tutte e tre le sedi dell’istituto, rappresentano un investimento complessivo di 1 milione di euro e mirano a rendere la scuola sempre più al passo con i tempi.

L’investimento è stato possibile grazie ai finanziamenti PNRR Missione 4 – C1 – Investimento 3.2, noto come Class e Labs, e alle risorse degli ultimi PON della programmazione 2014/2020. Questi fondi hanno permesso la realizzazione di laboratori nelle tre scuole professionali dell’istituto: Patrizi (Operatore Professionale Agrario e Tecnico Agrario), Baldelli (Manutenzione ed Assistenza Tecnica, che include sia il settore Meccanico che Elettrico) e Cavallotti (Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera).

L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui Anna Ascani, vice presidente della Camera dei Deputati, il senatore Walter Verini, l’assessore comunale con delega ai Servizi educativi Letizia Guerra, i consigliere regionali dell’Umbria Valerio Mancini e Michele Bettarelli, e la Provincia di Perugia rappresentata dalla consigliera delegata all’Edilizia scolastica, Erika Borghesi.

Ascani ha sottolineato l’importanza che i giovani crescano, imparino e si formino, ma che poi portino un valore aggiunto al territorio. Borghesi ha elogiato la collaborazione tra i dirigenti scolastici del territorio, il Comune di Città di Castello e la Provincia, che hanno lavorato insieme per superare le criticità.

Questi laboratori tecnologicamente avanzati sono un esempio di come la scuola sappia rispondere alle esigenze dei ragazzi e li proietti verso il futuro, sia che decidano di continuare gli studi sia che si avvicinino al mondo del lavoro. L’inaugurazione di questi laboratori dimostra la capacità delle scuole di intercettare i finanziamenti e di concretizzarli, nonostante la complessità dei bandi a cui partecipare. Questo è un segno di capacità progettuale e competenza da parte del DSGA (direttore dei servizi generali e amministrativi) e di tutto il personale scolastico.

Questi, in sintesi, i laboratori inaugurati affinché possa rendere la scuola e i suoi ambienti

stimolante e didatticamente proiettata al futuro:

– Progetto Hyperwall – nello spazio fisico della parete è presente un Qr code che consente di

approfondire la tematica che si sta studiano collegandosi in rete;

– Laboratorio Web Welding: sistema di simulazione di saldatura;

– Laboratorio Agrisym: sistema di simulazione alla guida di un trattore;

– Laboratorio web marketing: laboratorio high tech con computer molto performanti per

realizzare attività promozionali;

– Laboratorio Mech – High tech: macchinari ad alta tecnologia a controllo numerico per

officina meccanica;

– Laboratorio food 4.0: attrezzature ed elettrodomestici high tech per risparmio energetico;

– Laboratorio Sala 4.0: attrezzature ed elettrodomestici high tech per risparmio energetico;

– Laboratorio Stem laboratorio di scienze integrate con strumentazioni digitali;

– Laboratorio energie alternative: laboratori di produzione di energia eolica e fotovoltaica a

programmazione digitale;

– Laboratorio analisi alimentari: laboratorio high tech per le analisi di alimenti e prodotti;

– Laboratorio cantina 4.0: laboratorio enologico ad alta tecnologia.