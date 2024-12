Inaugurata la Quinta Edizione di “Presepe d’Autore” in via Garibaldi

Inaugurata – Via Garibaldi, per il periodo natalizio, si è letteralmente trasformata in una galleria d’arte a cielo aperto grazie alla quinta edizione di Presepe d’Autore, che è stata inaugurata questa mattina, domenica 1 dicembre.

Per l’Amministrazione comunale ha presenziato il sindaco di Umbertide Luca Carizia, il vicesindaco con delega alla Cultura Annalisa Mierla, l’assessore Francesco Cenciarini, il presidente del consiglio comunale Giovanna Monni e i consiglieri comunali Alessio Silvestrelli e Alessio Ferranti.

Quest’anno, la mostra collettiva rende omaggio al Cantico delle Creature di San Francesco, celebrando gli 800 anni dalla morte del Santo. Un tema di grande spessore spirituale, che ha attratto un numero sempre maggiore di artisti: dai 45 partecipanti dello scorso anno, si è arrivati al record di 56 espositori, provenienti non solo da Umbertide e dall’Umbria, ma anche da diverse regioni d’Italia. Presente ovviamente, insieme agli artisti, Franca Fodaroni ideatrice dell’iniziativa, che è stata sentitamente ringraziata da tutta l’Amministrazione comunale e dagli stessi espositori per la passione e l’impegno messo.

Questo quanto affermato dal sindaco di Umbertide, Luca Carizia:

“Un evento partito cinque anni fa grazie a Franca Fodaroni e che ogni anno vede sempre più artisti presenti. Questo sta a significare che l’idea è stata molto apprezzata e noi come Amministrazione abbiamo solo cercato di essere a disposizione di tutti. Franca ha portato avanti questa iniziativa con tutte le sue forze e noi abbiamo provato ad aiutarla”.

Il vicesindaco con delega alla Cultura, Annalisa Mierla, ha dichiarato:

“Ci tengo a sottolineare la grande importanza di un evento come questo che porta l’arte all’aperto e ad una nuova concezione di fruizione dell’arte stessa, non sempre solo al chiuso o nei musei, ma in una galleria, come definita dall’ideatrice, “a cielo aperto”. Ancora un sentito ringraziamento a Franca e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa bellissima mostra a cielo aperto, che rappresenta uno dei momenti più alti delle festività natalizie umbertidesi”.

Presepe d’Autore è molto più di una semplice esposizione: è il simbolo dell’amore degli umbertidesi per l’arte e le tradizioni. Ogni anno cresce e si arricchisce, consolidandosi come appuntamento immancabile del Natale.

Un particolare ringraziamento anche a Gianfranco Contadini e ai suoi allievi della scuola di musica “I Concertisti”, che hanno accompagnato l’inaugurazione con i loro violini, allietando il bel momento.