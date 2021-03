In giro anche se doveva stare in isolamento per covid, denunciato a Città di Castello

Proseguono anche nell’alto Tevere le attività di verifica del rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del covid-19. Nella giornata di ieri una pattuglia del Commissariato di Città di Castello impegnata nei servizi controllo del territorio intensificati dal Questore della Provincia di Perugia per la verifica del rispetto delle disposizioni anti contagio rintracciava un uomo in violazione con le norme.

© Protetto da Copyright DMCA

Dalle banche dati in uso alle Forze di Polizia, l’uomo, un extracomunitario di 43 anni, risultava sottoposto ad isolamento fiduciario in quanto positivo al Covid-19. I poliziotti, quindi, provvedevano ad accompagnare il soggetto al proprio domicilio intimandogli di permanervi al fine di rispettare le prescrizioni previste dai protocolli sanitari e a denunciarlo all’autorità giudiziaria per la violazione del D.L. 33/2020.

Si rileva come l’impegno diffuso e costante delle Forze di Polizia sul territorio in combinazione con l’utilizzo delle apposite banche dati, aggiornate in tempo reale, consentano l’individuazione di quei soggetti che, nonostante la pandemia in atto, violano le misure previste mettendo in pericolo la salute pubblica.