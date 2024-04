Impresa Umbertide, colpo grosso per la formazione di coach Staccini

Impresa Umbertide. Colpo grosso per la formazione di coach Staccini che scrive sei alla voce vittorie consecutive. E’ l’esame che promuove a pieni voti Pangalos e compagne, che obbligano Alpo al primo stop interno. La PFU allunga così su Vicenza e tiene vivo il sogno playoff.

Cinque punti in fila di Baldi valgono il 4-5 in avvio di gara. Risposta immediata di Moriconi, mentre è Turel a firmare il primo strappo sul 14-9. Parmesani e Nori allungano sul più nove, ma Pangalos e Scarpato ricuciono il margine sul 23-19 al decimo. Nel secondo quarto è l’equilibrio a regnare: Frustaci fa più sette Ecodem (30-23), ma Cupellaro e D’Angelo tengono in scia la PFU. Finale di quarto tutto nel segno di Pangalos, che firma il sorpasso sul 34-35. Nel terzo periodo la formazione di Staccini rientra forte e con Gianangeli e Gambelunghe scappa sul 37-44. Soave chiama subito timeout, ma la trama non cambia e Pangalos con Scarpato scrivono il 40-52. Moriconi e Frustaci limitano il passivo e al trentesimo è 45-52. Nell’ultimo periodo D’Angelo e Pangalos fanno più undici (45-56), ma Rosignoli e Parmesani danno ossigeno ad Alpo per il 50-56. Umbertide è però brava a mantenere la calma, trovando nella solita Pangalos l’arma per punire la difesa locale per il nuovo più dieci esterno. Parmesani è l’ultima a mollare (53-60), ma tre punti in fila di Gianangeli archiviano la contesa. Termina 61-69.

Ecodem Alpo – PF Umbertide 61 – 69 (23-19, 34-35, 45-52, 61-69)

ECODEM ALPO: Parmesani* 18 (3/5, 4/6), Nori* 6 (2/9 da 2), Turel* 10 (3/9, 1/6), Fiorentini NE, Rosignoli 7 (1/2, 1/4), Moriconi* 8 (0/3, 2/6), Soglia 3 (1/6 da 2), Chiaretto NE, Mancini NE, Furlani NE, Frustaci* 9 (3/4, 1/7), Pastore

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 13/39 – Tiri da 3: 9/29 – Tiri Liberi: 8/11 – Rimbalzi: 40 12+28 (Parmesani 11) – Assist: 12 (Turel 4) – Palle Recuperate: 9 (Parmesani 2) – Palle Perse: 13 (Nori 3) – Cinque Falli: Parmesani

PF UMBERTIDE: D’Angelo F.* 7 (3/6 da 2), Scarpato 7 (0/1, 2/4), Pangalos* 18 (4/9, 2/8), Bartolini NE, Stroscio* 9 (3/11, 0/2), Gianangeli 9 (3/3 da 2), Colli NE, Gambelunghe* 3 (0/2, 1/1), Baldi* 14 (4/13, 1/2), Festinese NE, Cupellaro 2 (1/1, 0/2)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 18/46 – Tiri da 3: 6/19 – Tiri Liberi: 15/20 – Rimbalzi: 48 13+35 (Gianangeli 12) – Assist: 10 (Stroscio 4) – Palle Recuperate: 8 (D’angelo 4) – Palle Perse: 12 (Pangalos 6) – Cinque Falli: D’angelo