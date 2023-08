Il trio di fisarmoniche Sirius Accordion Trio in concerto

Vincitore del Concorso Alberto Burri 2022, il trio di fisarmoniche Sirius Accordion Trio, composto da Michele Bianco, Alberto Nardelli e Pietro Secundo, si esibirà quest’anno sul palcoscenico del cartellone principale del Festival delle Nazioni nel concerto in programma sabato 26 agosto alle ore 21.00 nella Chiesa San Francesco di Montone. L’evento si intitola Armonici respiri, e proporrà un programma musicale inconsueto, tra composizioni originali e affascinanti trascrizioni firmate da Petri Makkonen, Krzysztof Olczak, Alfred Schnittke, Kimmo Hakola, Gyula Bánkövi e Vyacheslav Semenov.

Il concerto di un trio di fisarmoniche è un evento più unico che raro, soprattutto se usciamo dal campo del folklore per addentrarci non tanto nel ‘classico’ quanto nel ‘nuovo musicale’. ‘Nuovo’ che singolarmente sembra combaciare con l’offerta timbrico sonora dello strumento, paragonabile solo a quella dell’organo o a quella delle più sofisticate apparecchiature elettroniche. Il trio di fisarmoniche (bayan) si presenta come un organico estremamente nuovo, dinamico e completo.

La formazione cameristica del Sirius Accordion Trio nasce nel dicembre del 2019, esordisce a ottobre del 2020 presso gli studi di Rai1 Uno mattina in Famiglia nella rubrica È l’Italia bellezza. È una formazione molto giovane che vanta già diversi successi nel panorama nazionale e internazionale: vincitori assoluti al 10° Concurso Internacional De Música De Cámara Antón García Abril tenutosi a Baza in Spagna (è uno dei più alti riconoscimenti nell’ambiente cameristico, ventuno le formazioni provenienti da tutto il mondo); vincitori assoluti del XXIV Concorso Internazionale di Musica Pietro Argento di Gioia del Colle (BA); sono anche i vincitori assoluti del Concorso Alberto Burri al Festival delle Nazioni 2022.

Il Trio si pone come obiettivo la divulgazione della fisarmonica classica all’interno delle più importanti realtà concertistiche di musicacolta, esprimendo le potenzialità di uno strumento troppo spesso relegato prevalentemente nell’ambiente popolare.

I biglietti del concerto (unico € 10) sono in vendita online su www.vivaticket.it oppure nella biglietteria di Città di Castello in via Marconi 8a, aperta dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00. La biglietteria sul luogo del concerto aprirà un’ora prima dell’inizio dell’evento. Per ulteriori informazioni, ticket@festivalnazioni.com, 349 8092046, 075 8522823, www.festivalnazioni.com. La cinquantaseiesima edizione del Festival delle Nazioni dedicata all’Italia proseguirà sino al 7 settembre 2023, a Città di Castello e nell’Alta Valle del Tevere. Per maggiori informazioni www.festivalnazioni.com