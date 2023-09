Il sistema elettrico di Umbertide si rinnova, con il PNRR lavori di restyling e potenziamento delle rete

Il sistema elettrico di Umbertide si rifà il look con gli investimenti di E-Distribuzione ed i fondi PNRR: la società del Gruppo Enel, che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, sta infatti promuovendo una serie di importanti interventi per il restyling della rete elettrica territoriale, che ottimizzeranno il servizio offerto ai cittadini e contribuiranno anche alla digitalizzazione dei servizi nonché alla sostenibilità e al decoro urbano.

Nel dettaglio, i tecnici dell’azienda elettrica stanno effettuando due operazioni, la prima consistente nella sostituzione di 4 cavi di media tensione, che si trovavano in via dei Patrioti nel centro abitato di Umbertide, con l’individuazione di un nuovo tracciato alternativo in via Cristoforo Colombo che è completamente interrato, evita di interferire con le radici di piante ed alberi e si compone di apparecchiature innovative; i nuovi cavi sono già stati posati, nei prossimi mesi verranno attivati e al contempo si provvederà al ripristino del manto stradale a regola d’arte.

L’altro lavoro in corso vede E-Distribuzione eliminare dei conduttori aerei in media tensione che attraversano il fiume Tevere in due punti, ovvero a monte e a valle del ponte sul fiume in via Venanzio Gabriotti; la dorsale elettrica sarà ricostruita parte in via aerea con cavo elicord di ultima generazione e completamente isolato, più resistente, sicuro ed efficiente, e in altra parte con percorso sotterraneo con benefici in termini di sostenibilità ambientale per il paesaggio, per l’avifauna e per le iniziative di pesca sportiva che si svolgono sul posto. Questa attività ha richiesto l’esecuzione di alcuni scavi, al termine delle operazioni saranno effettuati tutti i ripristini stradali e delle infrastrutture interessate.

I lavori si inseriscono nel piano di potenziamento del sistema elettrico di Umbertide che da anni E-Distribuzione porta avanti per l’automatizzazione delle cabine e la digitalizzazione degli impianti elettrici, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale per quanto riguarda la definizione della modalità e dei tempi di intervento. Quest’ultimo progetto specifico PNRR di E-Distribuzione si inserisce in una più ampia programmazione a livello nazionale: l’Azienda sta investendo, infatti, i fondi del PNRR per incrementare la capacità della rete di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili, aumentare la capacità e la potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici, potenziare la resilienza del sistema elettrico con riduzione della probabilità, della durata e dell’entità di interruzioni di corrente in caso di stress derivante da fenomeni climatici estremi. In particolare, per le operazioni in corso ad Umbertide l’investimento è di circa 400mila euro; altre seguiranno nei prossimi mesi con un ampio piano per il completamento del telecontrollo e dell’automazione della rete di media e bassa tensione: complessivamente, quindi, nel biennio 2023/24 i fondi complessivi per il sistema elettrico di Umbertide ammontano a circa 1 milione di euro.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803 500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito web e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, inoltre, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile qui.